一九六四 年的秋天，是中國的美好時光，物質豐富、人民樸實、社會安定。

我所住的一德西路兩旁，都是四層「騎樓式」商業和民居混合樓房，樓面有商業也有住戶，例如天成路口的水果店，就是我偶爾光顧的商店；有時經過，我會花五分錢買一小塊鳳梨，用店裡提供的牙籤挑起，沾些鹽水再放入口中。我也記得位在太平南路陸羽居舊址的一家店鋪，一邊掛著燒鴨、另一頭吊起臘鴨，這些鴨身光亮油潤，更吸引我的視線，因為當年肉食緊缺，我們對燒鴨臘鴨異常嚮往。

鹽亭西街口有一間茶水店，白天賣榨甘蔗汁，晚間則做宵夜，賣「生滾鴨粥」，又是鴨。我對鴨確實是情有獨鍾，因為鴨肉鮮味可口，燒鴨肉香、燒鴨皮更是香脆；臘鴨則有另一種風味，冬天焗飯更誘人；而鮮鴨煲粥，以白果、腐竹做粥底，經過長時間烹製，不放味精，才二毛半一碗，均是人間美味。有一次我問起鴨是什麼地方產的？因為我知道有一種廣州無人不識的美食 「清遠雞」，就是以生產區域知名，是味道超好的「名雞」。店員講：「鴨子是從湖南來的。」

鴨從湖南來，這事引起我的好奇心。我從小就喜歡追根究柢，廣東這麼大，又有廣大農村，鴨子為什麼要從遙遠的湖南弄來？

事實上，在這些店鋪附近，我經常碰見說著不那麼道地的普通話、全身灰濛濛的人，手上握著一條長竹竿，揹著一個大包裹，包上平放一件捲起來的草蓆，外掛一些燒炊用的餐具。我估計，這些大概就是從湖南運鴨子到廣州的人吧。至於具體是怎樣來的，坐「牛屎卡」（當時鐵路運送貨物最經濟簡陋的車廂）？還是坐經濟貨車？仍不瞭解。

此事最終揭開謎底，在一九六九年秋季，我在廣州附近的花縣炭步公社紅湖大隊，結束「戰備疏散」那天晚上。在疏散駐紮期間，除了上政治課，大部分時間支援秋收，有時也幫大嬸在打穀機上打禾穗、脫穀粒。收割季節結束後的一天，我們拉隊回廣州。那時從花縣回廣州的公交車一天僅有一班，我們誤了時間，唯有徒步夜行回廣州。

第一次深夜行走，很注意路況，大約晚上九時多，黑夜中隱約看到遠處有亮光，走近些，竟聽見鴨群的「鴨鴨鴨」嘈雜聲。原來在公路與農田間，有操著湖南口音的養鴨人正搭起簡易圍欄，他們把一條七、八英尺長的竹竿一頭插入地上，另一頭掛著玻璃罩油燈，然後搭起圍欄將群鴨圍起來過夜。養鴨人則在鴨圍欄旁，架起同樣簡易的小帳篷當成睡覺過夜的地方，他們要一邊休息一邊看管鴨群。

這情景，讓我想起多年前在住家附近看到的場景，那些令人垂涎的燒鴨臘鴨，那些鮮味誘人的鴨粥，還有大街上碰見的那些外省口音人士。多年來未解的湖南鴨具體來路便清晰起來：原來是在入秋時節，湖南的鴨農開始孵養鴨苗，當小鴨子可以獨立覓食時，鴨農便開始「趕養」，將群鴨沿著公路、農田旁邊走邊覓食，當然也準備一些飼料，必要時沿途補充餵一點。

一般鴨農出行會選擇秋收季節，沿途鴨子除了尋食田裡的蟲，還能吃到收割灑掉的稻穀，這樣大概經過二、三個月的光景，當群鴨到廣州時，已長得成熟肥壯了。這時已到年底，廣州人準備過年，鴨子的銷售正是旺季，湖南鴨農正好將鴨子全部售出，然後回湖南老家過年。

歷經這一夜，我看到鴨農風餐露宿，長達幾個月與家人分離，日曬雨淋，睡在田野間的艱辛，僅換來微薄的工錢；突然想起一句古詩「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，我們吃進口中的鴨子，更是啖啖是辛勞啊。