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《老物件情懷》一盤舊磁帶

文、圖／竹心
九○年代錄製的磁帶。
九○年代錄製的磁帶。

這是一盤九○年代錄製的磁帶（見圖），那時市場上的光盤並不多，磁帶依舊占領音樂市場，所收集的歌曲於九○年代風靡中國，每一首都曾榮登音樂台排行榜。初出國門，灰暗思鄉的日子裡，寂寞敲窗，聽著這一首首熟悉的歌平添鄉愁；但依舊執著地聽著，彷彿那是從遙遠家園帶出來的念想。

當時的汽車還沒有播放光盤的功能，舉凡出門，尤其驅車長途旅行時，這盤磁帶一路相隨。車子一開，旋律響起，我們一起跟著哼唱，旁邊掠過茂密的森林、一望無際的原野、寬闊的河流湖泊。「昨日像那東流水，離我遠去不可留，今日亂我心多煩憂……」，彼時歌詞的意境全然不是男女情愛，浮現腦海的總是故園小巷、荷塘月色、親朋好友、如煙往事；它已不再是一首歌，而被賦予嶄新的含義，成為一段往事、一份回憶。

一次旅行，回程路上，夜幕籠罩，公路兩旁黑漆漆一片，車燈的光束指向遠方的路，小兒已在車後座沉睡。「你看，兒子睡得多香，以為在家裡呢。」我說。「現在、此時，這裡就是我們的家。」先生說。

「藍藍的夜藍藍的夢，我將你化成一片片白雲。藍藍的夜藍藍的夢，陪伴我直到永遠。」美麗悠揚的歌聲穿透夜空。「小傢伙或許在做一個藍色的夢。」我扭頭看了一眼兒子。那晚的天空很藍，那晚的星星很亮，那是一個藍色的夜，幼兒正在做一個藍色的夢；此後二十年的歲月驗證了先生那晚的話，一家三口在哪裡，哪裡就是家，就有夢。

耳濡目染，這盤磁帶裡的旋律早已融入兒子的記憶裡，現在偶爾播放這些歌曲，旋律一起，兒子便跟著哼唱。好奇地問他還記得這些歌嗎？兒子回答當然，旋律太熟悉了。

在美生活二十餘年，南下北上，幾經遷徙，每次搬家都會處理一大堆舊物，而這盤老舊的磁帶卻在一次次的斷捨離中保存了下來。與其說它幸運，不如說是捨不得，出國時帶的舊物件，特別是兒子小時候穿用過的，一次次地逃過捨棄之劫，歷經二十多年的顛沛流離，終究成為生命記憶的一部分。

原來所謂的舊物，不能簡單地以時間長短來判斷，真正的舊物是有溫度、有生命的，記錄著一段往事，或是承載割捨不掉的舊日情懷，在生命旅程中相依相伴。

終於理解母親。母親一直保存著我們兒時的舊衣物，還有從小到大的舊課本、作業本。曾幾何時斬釘截鐵地規勸母親：「留著那些舊物有什麼用？趕緊扔掉。」在我年過半百之後，再無膽量和勇氣如此要求母親。

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