這是幾十年來，想起在工作場合上，經歷過互助儲金會的回憶。

一九七三年冬天，新婚的妻子與同一個班組的其他三個工友，結了一個「會」。每人每月拿出三十元，四個人共有一百二十元，大家輪流收取這筆大數目的錢。當時，印刷廠被定性為輕工業行業，二級工的月薪三十九元，要擠壓出三十元來兌「會」，那是要準備過一段緊張日子。但是，用強制性的理由來積攢出一筆大數額的錢，那是非常誘人的，也就咬著牙挺一陣吧。

有一天，發起兌會的一位工友家裡有急事，急需用錢，他作為第一位使用會金的，就招待會友去飯館裡吃飯，當成優先用錢的酬謝。其餘的三位則抓鬮確定拿取會金的先後，我們家是第三位，意味著有三個月要極度地緊衣縮食。和工資相比，數額很大的兌會一般很難相約成事，而且不可能有許多人來參加「湊熱鬧」，長時間地輪候。

一九五三年夏天，姑姑畢業了，分配工作前回老家。恰好奶奶參加的兌會搖中了號，拿到了一筆會金為姑姑打點行裝。鄰居們都說奶奶運氣好，在正要用錢的節骨眼上得到了幫助。兌會的「股金」，可能數額不很大，因為是二十來個鄰居邀約成會，要輪候兩年。每次採用骰子當場搖號的方式，來決定本次兌現的會友。

母親任教的小學校也有工會組織的互助儲金會。在大饑荒年間，父親浮腫生病，家裡孩子多，每個月總要到儲金會去借錢。一到發薪時，首先歸還儲金會的借款，所剩無幾了；又在後半月再去借款，這造成家裡的惡性循環，現在想起來，愈發感到難為母親了。有一次，母親居然沒有到儲金會去借錢，我們都很驚喜，細想才知是舅舅給母親寄來了錢，幫助老大姊。每個月，母親先把我在學校所需的伙食費給我，家裡再緊張地去借款，總不能讓我交不上伙食費。

學生時代的家境，讓我想到，以後工作了不能再有這種惡性循環。最初的工作單位是一個「地方國營」的小工廠，全廠二百餘人。由廠裡工會組織互助儲金會，每月從職工工資扣留出五元，作為儲金會基金。年底把各人的扣款六十元返還各人。一些家在農村的師傅，從儲金會借到錢，緩解了他們家的困難；特別是每年麥收之前的緊張時分。

我恪守著不向儲金會借錢的「定則」，夫妻倆憑著自己的工資，敬奉雙方的老人，撫養孩子。有一個賢惠的內當家，開銷雖然吃緊，但是沒有債務。

後來調動到研究所，新單位的財力比較雄厚，仍然有工會的儲金會，基金由單位出資，不用扣職工工資來積累基金，對於向儲金會借錢過日子的景象，逐漸淡忘了。

二○○○年到海南島新大洲工業園，一家台商獨資公司工作，那是製造摩托車離合器的專業廠。公司的工人都是從中國內地去海南島打工的年輕人，董事長撥出一筆經費，當成公司員工自治會的互助儲金會基金，每月逢生日的員工，公司還給五十元生日賀金。內地農村到海南島的年輕人，度過了他們難忘的青春年代。