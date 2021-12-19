母親從小生活在安徽合肥老街的一戶大家族，我的外公當時是有名的書法 家，出過一本書法專著。上世紀五○年代初，街上大幅標語幾乎都是單位請外公寫的，過年請他寫門對子的要排隊；市文化館曾請他去工作，他卻認為自己年齡大，婉言謝絕了。

外婆同樣也出生於合肥郊區一名門望族，她與外公結婚後，擔起了維持一個大家庭幾十個男女老少的衣食住行，可不簡單啊。過年應該準備些什麼菜，兒時的母親在老家看過不少、吃過不少，不僅記得清楚，而且傳承下來了。

不用說，鹹雞鹹鴨乾魚必不可少，這是非常下飯的，保存時間也長。煨老雞湯也不可或缺，合肥人似乎特別重視煨老母雞，上了這道菜，說明禮數級別很高了。但這道菜，只能應付一個大年三十的晚餐。

好看好吃好留的菜，首屈一指還是「大鍋滷菜」，將買好的豬肉（肥肉居多）、豬肝、豬腰認真清洗，尤其是豬肝和豬腰若清洗處理不徹底，豬肝的腥氣和豬腰的騷氣，就算煮熟了也會有股怪味道。藏在豬肝裡的經絡管道，要毫不客氣剪掉；豬腰子也要剪開，一些血漬要堅決除去，然後放進水裡浸泡，直到水清看不到雜色為止。

母親將瀝乾的大塊豬肉、豬肝和豬腰，放在二號鐵鍋裡用冷水淹沒，再放鹽、醬油、八角和少量的白糖。蓋上鍋蓋後，用樹段劈開的乾片柴大火燒，當鍋裡的水沸騰後，母親用鍋鏟翻食材，確保它們不黏鍋，之後就用小火慢慢燒大約一個半小時。

滷菜快要成型時，母親別出心裁，往鍋裡放幾斤準備好的醬干，說這樣可以吸肉裡的油，也不至於都是肉，吃著膩人。接著試試鍋裡滷湯的鹹淡，然後再燒二十幾分鐘。當鍋裡幾乎沒有水分了，母親則用大臉盆盛滷菜，我們圍在臉盆旁，一個個像剛下山的餓狼，用手抓肉直往嘴裡送。父親母親分別坐一旁抽黃菸、喝茶，笑瞇瞇地看著我們。

上世紀七○年代初，副食品供給還不充足，吃大魚大肉「殺饞」，都得等到過大年。

父母都是醫務工作者，知道豬肝因為含鐵能補血，就讓姊姊妹妹多吃。豬腰補腎，主要是讓我和弟弟品嘗。這時候，父母親偉大的形象和高尚情操顯現出來了，他們好像什麼也不缺，什麼口味的營養都不需要，考慮的只有我們弟兄姊妹。

母親很細心，為了不汙染整個臉盆的滷菜，每次只拿數塊、切一盤就收起來了；切在盤子裡的滷菜，撒少許蔥段，澆幾滴麻油。那時沒有冰箱，臉盆裡的滷菜用白淨的醫用紗布罩好，放置於通風的地方。

滷菜的美味，想起來就覺得舌尖「有話要說」，正像宋代大文豪蘇軾在著名的「豬肉頌」打油詩中所說：「淨洗鐺，少著水，柴頭罨（罨，覆蓋的意思）煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。」

母親的「拿手菜」滷豬肉，肥的不見油晃晃，油都沁入鍋裡了，咬一口，像吃豆腐，但肉皮卻仍然有點嚼勁；瘦肉可撕成一條條的，放嘴裡嚼不塞牙。那時沒有味精之類，肉味基本上是醬油的鮮加上八角的香所組合而成，滷豬肉聞起來香噴噴的，咀嚼後的餘味，舌尖感到從未有過的滿足感。

豬肝也有一種鮮香味道，放在嘴裡嚼一下，順著喉嚨就滑了下去，絕沒有那種木渣渣的乏味感。豬腰肉的結構不似豬肉那樣鬆散，但嚼著嚼著，也瞬間麻麻利利地溜到胃裡了，滋味真讓人懷念。