閱讀魯迅寫的一篇散文「故鄉」，突然掀起我塵封已久的童年往事。魯迅在文章中描述他的一個童年玩伴，叫做「閨土」的鄉下孩子，天真爛漫，共度許多美好的童年歲月；數十年後兩人故鄉重逢，小玩伴成了面目全非、命運多舛的莊稼漢，令人感慨萬千。

我小時候也有這麼一個玩伴，她叫薇君，是我家住台北木柵埤腹時的隔壁鄰居，我倆經常玩在一塊，跳繩子、踢毽子、辦家家酒、說故事。薇君比我大二、三歲，像是我的小姐姐，溫柔體貼。

薇君與別的孩子不同，她有三個媽媽，都住在一幢房子裡。大媽媽是位足不出戶、成年誦經念佛的老太太；二媽媽就是薇君的親娘，一位敦厚樸實的鄉下人，她掌理全家伙食及清潔等雜事，薇君還有個弟弟，和我的弟弟同年，相當調皮搗蛋。另一名小媽媽生育兩個兒子，老大年齡和我們差不多，長得眉清目秀，聰明伶俐，只是有些傲氣，從不理睬我們。聽說小媽媽是個大學生，薇君的爹最疼愛這個媽媽，相對的，她生的兩個兒子也獲得另眼相看，常常收到特別的禮物，過年過節總可穿新衣、得到新玩具。薇君和她弟弟在一旁看得眼紅。

很可惜薇君沒有上學，不知道是因為重男輕女的傳統觀念，還是因為薇君的病。她患有腎臟病，小時候不懂什麼是腎臟病，只知道她一發病時，臉腫腿腫，很是難看。雖然她是家中唯一的女孩，卻飽受冷落，瘦削單薄的身子似乎承受著許多的冤屈及壓力。

鄰居的後院有一排花架，上面爬滿迎春花，黃澄澄的花朵盛開時像臉孔一般大，煞是耀眼。我們兩家只隔一道半人高的水泥牆，我常望著他們家的花架，在太陽下閃爍發亮，羨慕不已。這麼盛開亮麗的花朵，卻生長在一個晦暗不快樂的人家。

沒有多久，父親工作調動了，我們搬離了埤腹遷居到台北別處，從此以後我再也沒見到薇君。但孩童時的歲月總還留在腦海裡，幾十年前的陳年往事，會莫名其妙地鑽進心頭。不知道我這位小玩伴還健在人間嗎？我只寄望她最後找到了平安與幸福。