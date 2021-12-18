當年，我在南京大學上學時，看了「老殘遊記」。第二回中寫道：老殘到了濟南府，進得城來，家家泉水、戶戶垂楊，比那江南風景更為有趣。又寫道老殘到了大明湖的鐵公祠看見一副對聯：「四面荷花三面柳，一城山色半城湖。」第三回中寫老殘出了西門到趵突泉，見有三股大泉從趵突泉池底冒出，翻上水面有二、三尺高，據云當年冒起五、六尺高，均比吊桶還粗……。

我想像中的濟南，是個景色奇特的水城，而且據父親說我的生辰八字中缺水，我想濟南對我挺合適的；所以當山東各大城市來招聘大學畢業生時，我就應聘去了濟南。

到達濟南安頓好後，我就先去找趵突泉。最初，趵突泉只是位於濟南歷下區的一個泉池，還沒有建成公園，一九五六年始建成趵突泉公園；後來經過幾次擴建，如今成為以泉水為主的文化公園。

我在濟南時，常去觀賞趵突泉的特異景色。趵突泉池子約有三十米長、二十多米寬，泉池幽深，泉水清澈，常年水溫保持在攝氏十八度左右。水質優良味甘，符合國家飲用水的標準。奇特的是，池水中有三股水噴湧出來，三股泉水高度有些差別，皆是日夜不息，發出噗嘟聲，噴出高度約二、三尺。

噴泉周圍有許多珍珠狀水珠成串地散落入池，激起層層浪花，白茫茫一片，池中有許多金色鯉魚在水草中游來游去。據說趵突泉這個名字是北宋詩人曾鞏起的，一來反映了泉水跳躍奔突之狀，二來「趵突」二字與泉水噴湧時的「噗嘟」聲為諧音，十分貼切。

由於趵突泉的獨特景色，吸引了許多古今的名人雅士、甚至皇帝來此，旅遊觀賞、寫詩作畫，例如元朝趙孟頫寫的：「濼水發源天下無，平地湧出白玉壺。」清朝何紹基說：「萬斛珠璣盡倒飛。」蒲松齡讚曰：「海內之名泉第一，齊門之勝地無雙。」

據說清朝康熙皇帝南遊到此時，題了「激湍」，又封趵突泉為「天下第一泉」。乾隆皇帝下江南時原來帶的是北平「玉泉水」，到此品嘗趵突泉水後，就改帶趵突泉水了；他還寫了趵突泉三個字，建成公園後以藍底金色「趵突泉」三個大字橫幅，懸掛在南大門上。由於是乾隆皇帝的親筆字，此門被譽為「天下第一門」。

正對著泉池是明代初建的、現在裝修得很好的觀瀾亭，左邊假山旁邊的水中豎立著一塊石碑，上面刻著明朝胡纘宗寫的「趵突泉」三個字；右邊水中豎立著一個石碑，上面刻著清朝王鐘霖題的「第一泉」三個字；亭子中間有明代張欽寫的「觀瀾」兩個大字。亭子裡設有坐欄，亭子一側垂柳披拂，綠葉倒映在水中一片翠綠，更顯得涼爽幽靜。

後來，一九五九年在漱玉泉北側建了李清照紀念堂，一九六四 年建成王雪濤紀念館，一九八六年在萬竹園內建了李苦襌紀念館。經有關單位多年的修繕、擴建，趵突泉公園已經成了一個以泉水人文景觀為主的五Ａ級旅遊景區。園內泉池波光粼粼、亭台樓閣金碧輝煌、三個紀念堂內有許多的名人詩詞書畫，使人大飽眼福，還有應時花展燈展。所以這個內容豐富的趵突泉公園，吸引了大批遊客前來觀賞，讚不絕口，流連忘返，成為到濟南的必去景點。

我雖已離開濟南多年，久別趵突泉，但是趵突泉公園裡的美景常出現在夢裡，趵突泉三股噴湧出來的噗嘟聲，也常在耳邊響起。