《老物件情懷》馬路邊的小書攤

「連環畫冊」是童年唯一享受的文化娛樂。

趁疫情 期間待在家，將舊物和書籍整理一下，無意間竟然發現有幾本以前中國出版的「連環畫冊」，想必是當年出國時帶來的。「連環畫冊」俗稱「小人書」，平時大家乾脆稱其為「小書」。

小書，顧名思義有二層意思，其一，主要是給小孩子看的書，是一種將歷史事件、文學名著、民間故事等內容，用繪畫配有簡要文字敘述（腳本）的連環圖書，是通俗的初級少兒讀物；其二，小書的版本很小，一般僅六十四開版面，每冊有十幾頁或幾十頁，長一點的就分上、下冊，甚至有連載系列，一般是黑白的，後來也有彩色版出現。

當年家庭貧困，更談不上有什麼文化娛樂。那時唯一的享受是坐在馬路邊的小書攤看「小書」，是我的精神樂園 和快樂天堂，也是我愛好藝術和對文學有興趣的啟蒙之地。

記得住家附近的街頭拐角屋簷下，有一個小書攤，應該有二、三百本之多的小書吧。攤主是個滿頭白髮，五、六十歲的老頭，微弓的背，濃重的山東囗音，慈善的臉上總是掛著和藹笑容。看小書是要付租閱費的，只要手頭有一、二分錢，我就會去小書攤。薄些的舊書一分錢可閱讀一本，厚些的舊書或薄些的新書要二分錢，新的厚小書要三分。攤位前放著好幾條低矮的長木凳子，大家各看各的。

小書不外借，一本小書能消磨不少時光，我常沉迷書中的場景與情節，帝王將相、英雄豪傑、才子佳人、平頭百姓、神仙鬼怪和紅色革命人物，常以圖文並茂方式呈現。

那時剛上小學不久，識字很有限，至今記得有一次將「水滸傳」裡一章「智取生辰綱」錯讀成「智取生長綱」，是那攤主老頭給我善意的糾正。從小書中我學認了不少生字。當時對眾多連環畫家都如數家珍，如賀友直、華三川、劉旦宅、程十發、顧炳鑫、王叔暉、汪觀清、戴敦邦、顏梅華、劉繼卣、任伯宏、趙宏本等人；他們創作的作品，從技巧到風格我都熟記於心。

經由幫市場菜販剝毛豆，我終於積累了一筆錢，總共二角八分，首先想到的是要去書店 買一本真正屬於自己的小書。我買回了「三國演義」系列中的一本「長板坡」，這是我擁有的第一筆精神財富。小書反覆看了不知多少遍，後來我還用毛邊紙一幅幅地臨摹下來，依序用飯粒黏貼在牆上，時時欣賞；如今歲月經過了一甲子，還仍清楚記得那些武將身上所穿鎧甲的幾種不同畫法。

進中學後，我很少去小書攤了，一則學校功課多了，二則國家正在經歷「三年自然災害」，我們的家境愈發艱困，兄弟幾個正都是青春期，每一分錢都必須花在吃食上。

中學快畢業時，文化大革命開始了，除了一些描述革命故事的小書被保留，其他所有小書連書架都被革命群眾和紅衛兵當街焚燒，成煙成灰。後來街坊鄰居還有傳言，說小書攤的攤主是一個山東青口（今屬江蘇省連雲港）的逃亡地主，已押送回原籍批鬥。「階級敵人」就隱藏在身邊，這給大家上了一堂生動的「階級鬥爭課」。

從此以後，我再也沒有看過小書攤。不過，後來倒是有幸結識了上述的其中幾位畫小書的大畫家，成為忘年交，受益匪淺。