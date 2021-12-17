近日，美國德州休士頓一個音樂節發生令人驚駭的踩踏事故，結果造成十人罹難，其中遇難者年齡最小的才九歲。慘案發生後，在全美引起不小的震驚。

不由得想起四十八年前，我在上海親身經歷一場踩踏事件，幸好死裡逃生，至今仍心有餘悸。那是一九七三年五月三十一日晚，朝鮮平壤 萬壽台藝術團首次赴上海演出朝鮮歌劇 「賣花姑娘」。當年，鮮少有外國文化藝術表演團體到中國演出。再說，早年朝鮮電影「賣花姑娘」在中國各大城市電影院 連番上映，「賣花姑娘」的形象早已在中國觀眾中生根開花。

「賣花姑娘」到上海演出，一下子就炸鍋，可容納八千人的上海文化廣場，不到三天，門票一售而空。廣場門口甚至有人在開場前拋售黃牛票，當年的上海出現一股「賣花姑娘熱」。

音樂對我來講是門外漢，對歌劇更是一竅不通。但朝鮮平壤萬壽台藝術團的陣容怪嚇人的，由演員、樂隊、合唱隊、舞蹈隊、舞美隊組合成軍，演出團隊人數多達一百八十人。我十分欣賞歌劇「賣花姑娘」的舞美設計，場面盛大；演員歌聲清脆亮麗，伴舞也多彩多姿。

更吸引我的是，我所熟悉的「賣花姑娘」從銀幕上跑到觀眾面前來了，人人爭睹賣花姑娘的美麗身影。我削尖腦袋，花了九牛二虎之力，與表弟阿鼎一起買到兩張票，可近距離接觸「賣花姑娘」，一解追星之夢。

是日，歌劇「賣花姑娘」晚上七時開場，但人們都早早來到上海文化廣場等開門。廣場在復興中路、陝西南路共有三個入場口，我和表弟下午六時不到，早就站在復興中路門口等候進場，這大概也是因為上海人喜歡「軋鬧猛」（看熱鬧）吧。當時鐘敲過六時半，門口聚集的人越來越多，人們也自覺地排成二個隊伍，正準備檢票入場時，突然有人朝前面擠推；此時此刻，人流真像崩潰了的河堤，如潮水般往前衝，我和表弟被夾在人流中不由自主地也衝進鐵門，眼見兩扇大鐵門已經扭曲變型。

正當我在人堆中像「夾心餅乾」，弄得六神無主時，前面七、八個人已被推撞倒地，不料我也被背後一股巨大推力，壓倒在地。在這緊張時刻，表弟拚命抓住我的手，大聲呼叫：「救命啊，救命啊！」說時遲，那時快，後面一個男子迅猛奮力擠上前來，一把抓住我的手臂，拚命把我從地面往上拉，並大聲吆喝：「快起來，快起來！」我也不知道哪來的牛勁，竟然從人堆中真的爬起來了，頃刻脫離險境，死裡逃生。

所幸，當年上海這件踩踏事件，一批人被壓倒在地上，生死一線間，竟能轉危為安，沒有發生任何傷亡，也不能不說是一個奇蹟。經歷這件事，我驗證了「人壓人，壓死人」這句話可不是兒戲。我觀看朝鮮歌劇「賣花姑娘」差點把命都豁出去了，至今仍惦記那位奮不顧身救我的男子，他果斷勇敢，令我終身難忘。