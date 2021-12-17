《老照片說故事》聖誕音樂會

二○一九年的聖誕音樂會。

在美國，每年的感恩節一過，聖誕主題的歌聲就處處飄揚，商場、餐廳、超市處處可聞，用歌聲福音傳播愛的種子、愛的信息，將歡樂撒向人間。

這是由五十五位年齡從八歲到十二歲、當地的一所天主教小學的小朋友們所組成的兒童合唱團，在每年的聖誕節 前一個周末，在我住家附近的一家百貨公司的美食街，舉辦一場免費的演唱會；歌頌讚美上帝，歌唱和平，希望歌聲可以醫治我們抑鬱的心情，帶給我們感動和溫暖，讓我們得到安慰，也感受節慶的歡樂氣氛。

合唱團的孩子們一律身穿黑色有聖誕樹圖樣的上衣、深色褲子，頭上戴著聖誕老公公的紅色帽子；他們對於這種表演也非常興奮，個個活潑、可愛、天真又帥氣。右邊角落的一位小女生腳受傷了，拄著拐杖，也堅持到場參加。流傳百世的「平安夜」、「聖誕鈴聲」、「普世歡騰」、「哈利路亞」，是每年必唱的歌曲。

孩子們的歌聲震動心弦、感人肺腑，天使 般的笑容和優美的歌聲，和平、歡樂，餘音繞梁，讓觀眾如癡如醉。平時我喜歡獨自坐在角落，閉上眼睛專注的聆聽，那有如天籟般天使的歌聲，讓我得到平靜、祥和，有時也會觸動內心深處的情感，忍不住激動；為了不讓旁人發覺我的失態，我總是悄悄地側過頭，靜靜抹去眼角的淚。

新冠疫情 爆發橫掃千軍，影響全球世人的生命和生活，為了避免群聚感染的威脅和風險，許多的傳統活動被迫停止，舉辦了多年的兒童聖誕音樂會也很無奈的取消了。往年我只是靜靜的欣賞，巧的是在前年（疫情爆發前）的音樂會上，一時心血來潮拍了幾張照片，沒想到現在看來非常珍貴，因為到目前為止疫情尚未受到全面控制，今年的音樂會是否能如期舉行，是個未知數。很多朋友們都在期待，希望「仙樂飄飄處處聞」的盛況再現。