我父母一九五四年從北醫畢業後，留校在北大醫院工作；結婚後我於一九五六年出生，請了幾個保母照顧我，但都不盡人意。父母在我一歲時請了一位孔阿姨，一開始還可以。那年我父親搶救病人，急需輸血，就在手術室裡獻了三百毫升自己的血給手術台上的病人。病人搶救回來了，醫院獎勵父親一斤肉票，在那物質極端匱乏的時代，一斤肉是極大的獎賞。

父親特別高興地把肉交給孔阿姨，讓她燒好後給我補充營養。晚上父母回家後，問孔阿姨說，「給顧華吃肉了吧？」孔阿姨回答說：「顧華吃得特別好，一斤肉他都給吃光了！」

在我一歲半時，父母請到了尉大媽來照顧我。尉大媽是河北香河縣人，尉大爺在砂輪廠工作，他們已經有四個孩子，所以尉大媽照顧孩子很有經驗；而且尉大媽可以住在我家，隨時看管孩子，這對我父母是莫大的幫助。我家只有十八平方米，只好請人打一個隔斷牆，分成兩個九平方米的房間。父母都是南方人，尉大媽燒的飯菜都是北方味兒，偏鹹，幾年後父母完全習慣了尉大媽的廚藝，反而不喜歡南方味兒了，嫌太甜。

我八歲那年在院子放風箏，爬到房頂上，一腳踏空掉了下來，頭上破開大約八厘米的裂口，鮮血直流，尉大媽嚇壞了，抱起我就往附近街道醫院跑。醫生給我縫合後，打了破傷風針。我父母也趕到醫院了，他們見過太多這樣的病人了，沒當一回事。尉大媽可是特別的認真，她對我父母說「顧華流了好多血，得給他補血」。她跑了好幾個食品店，買了一大塊豬肝給我吃，幾頓後吃得我直惡心，北京 人稱為「肝鬱」。

六○年代北京食物短缺，各種票證流行，用來購買食品。尉大媽絞盡腦汁為我們全家提供營養的飯菜，她把土豆和蔥頭切碎，加上調料拌勻後做成大丸子，由於肉很少，一煮就散了，只能蒸了以後給我們吃，我們吃得可開心了。尉大媽做麵食特別棒，餃子 、餡餅、包子、烙餅等樣樣都精，尉大媽在我家幾年後，父母變得更喜歡麵食了。

一個周日，尉大媽帶著她的二兒子急急忙忙跑到我家，告訴我爸媽，她兒子頭痛得特別厲害，我媽媽問了：「有沒有嘔吐？」回答是有，我爸媽馬上就帶他們一起去醫院，直接進了病房。我母親告訴尉大媽，「你兒子嘔吐呈噴射狀，是顱內高壓，腦子裡面有問題」，腰椎穿刺後證實是腦脊髓膜炎。醫生立刻開始靜脈輸抗菌素、激素，病情很快就控制了。神經科主任告訴尉大媽，「你兒子很幸運，要不是施大夫即刻把你們帶到醫院，你兒子恐怕會有生命危險和嚴重的神經系統併發症 」。從此，尉大媽把我父母看成是他們家的救命恩人。

文革開始後，雇用保母是資本主義剝削階級的生活方式，不容許了。我還記得尉大媽在我們家的最後一天，和我們全家一起吃完晚飯後，尉大媽和我母親都哭了，多少年朝夕相處，真情流露。後來父母都被下放到農村，父親在京郊密雲，母親在甘肅酒泉。我十二歲，弟弟九歲，沒有成人看管陪伴，兄弟倆相依為命十四個月，期間尉大媽還經常看望我們。

十九年之後，我女兒出生了，我在做研究生，我太太在大學教書，兩人都沒有時間可在白天照顧孩子。我們又想到了尉大媽，她是我們心中唯一信得過和可以依賴的人，我們可以放心的把孩子交給她照顧。當時尉大媽已經是子孫滿堂，生活美滿。我們對尉大媽提起我們的困境，她老人家馬上接過來，「我來幫你們帶孩子」。雖然我們兩人的收入都花在孩子身上，可我們無怨無悔，是尉大媽幫我們度過難關，完成學業，我們從內心裡感謝她。不是親人，勝似親人。

我弟弟是北京腫瘤醫院結直腸外科權威和專家，九○年代末他打電話給我，說尉大媽得了直腸癌，在他管轄的病房住院。弟弟深知北京住院醫療費用昂貴，在保證治療的前提下，處處幫尉大媽家節省花銷；幾周後，尉大媽走了，安祥的走了，沒有留下遺憾，但她留給我們的記憶，永不磨滅。

我的內心深存著內疚，因為不知道尉大媽的真實姓名，尉是尉大爺的姓。小時候不敢問，長大了沒有機會問。至今我還是不知道尉大媽姓甚名誰？遺憾終生。