《老物件情懷》蘇聯牌手表

蘇聯製造的全鋼短三針女式機械手表。

這是一只上世紀五○年代蘇聯製造的全鋼短三針女式機械手表。表的正面圖案是北京天安門 城樓和上空飛翔著的一群和平鴿，背面印刻有俄文字母，當時還有「夜光」（螢光）顯示功能。這是疫情 期間我整理舊物件時發現的。

時隔多年，試了一下，上緊發條，這表還能走。那時候中國和蘇聯的關係正常，記得當時有一句口號：「蘇聯的今天，就是我們（中國）的明天」。看到了這隻表，歷歷往事湧上心頭。

抗戰勝利後，我隨母親離開重慶赴南京途中經過武漢，她把我託付給二舅，從此以後，母女天各一方。1950年我到上海依靠大哥楚生，1959年復旦高級中學畢業後，待業在家。

大哥那時在市郊真如中學任英語教研組長。秋季開學後，他告訴我一個好消息：真如鎮民辦學校需要初中數學代課老師，讓我去應聘。

第二天我早起梳洗，懷著一顆忐忑不安的心，沿著江蘇路步行去曹家渡三官堂橋北搭乘62路公交車，到位於北石路的民辦學校面試。

學校負責人老楊說，原來的數學老師改教語文。聽說我沒有教學經驗，就先安排我聽課。記得那天授課內容是「如何解三元一次聯立方程」。

孫老師先複習舊課，再引入新課，重點講授新課，最後鞏固新課內容、布置作業。他的時間分配較合理，準時下課不拖堂；課後，徵求我的意見並參考他的備課筆記。他還說，「妳最好有一只手表，便於掌控教學進度」。

那年代買新手表要票證。後來楚生大哥在真如中學搞到一張票證，我如願買了這只「友誼牌」女表。光陰荏苒，大哥已駕鶴西遊，孫老師後來成了我的外子，轉瞬間幾近一甲子。