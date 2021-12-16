今年立冬，東北家鄉下了第一場大雪，半月後的小雪節氣，家鄉又飄落第二場雪花。看著好友傳來雪景視頻，我的思緒徐徐回溯從前時光隧道，憶起了昔日在家鄉渾河冰面的快樂滑冰車往事。

俗語說「小雪封地，大雪封河」。但因家鄉地處長白山餘脈，是北部邊陲直抵中原的通道與風口，北疆大地的冷風寒氣長驅直入，率先受到衝擊的家鄉小河，小雪節氣一過，就被過路嚴寒雕刻成十餘米寬的冰面。

見此，我和奔婁瓦塊、鼻涕拉瞎、不知家境艱難困苦的小伙伴，穿著靰鞡鞋、戴著手悶子，提著各自設計製作的冰車，散兵游勇似的湧向小河冰面。冰車樣式多半古樸粗糙簡陋，全部由東北區域古老的爬犁沿襲而來：兩根方木條上，釘上兩根粗一點的鐵條，上面再固定上一塊小木板。

此時的小河冰面，猶如一個散落的長條形沙盤，凹凸不平，裡出外進。我和伙伴一到這裡，便興高采烈爭先恐後坐上冰車，雙手雞啄米似地用力揮擲起鋼釬，助力各自的「冰上坐騎」向前啟程飛奔。然而，欲速則不達，疾馳的冰車或因冰面的障礙物，或因掌舵者的手忙腳亂弄錯航向；或因冰車之間的摩擦使然，不是自己轉軌翻車，就是和他人的冰車相撞。結果，兩伙追逐者，還有兩個緊跟其後、躲閃不及的伙伴滾在一起。最終，鬧劇的始作俑者們，如同完成一場特大戰役似的縱情開懷大笑。

三十年前，我三十有四，兒子年滿七歲。說來有趣，兒子一如我童年一樣，分外眷戀家鄉小河冰面，特別喜愛滑冰車。一個天空晴朗的大周日，兒子像一架小牽引機，拉扯忙於工作和生活的我，前往多年未探訪、未光顧的渾河冰面，昔日我與童年小伙伴一起玩耍、嬉鬧、追逐的娛樂場。

當地民眾小河流水似的湧到渾河冰面，開心忘情地觀賞遊玩、抒情寫意：白髮老翁與小孫子一同抽陀螺，中年人或父帶子或母攜女或一家三口打哧溜，青年人身著運動服腳踏冰刀快樂飛奔，少兒頑童仨一群、倆一伙在冰車上喜笑顏開。冰場兩側，烤地瓜、賣糖葫蘆、烤羊肉串的依次排列，氤氳升騰著一縷縷青煙、一團團熱氣，使歡騰的冰場愈加富有動感與活力。

跟隨兒子來到近前冰場，仔細一瞧，老闆竟是昔日老鄰居。老板笑呵呵坦言，開冰場已有三年，每年進入寒冬全家人一起上陣，清掃積雪打鑿冰洞，提河水澆冰場，開展出租冰刀、冰車服務，每天都掙個五、六十元。「爸爸，我滑冰車去了。」兒子一聲呼喊，乘上一架冰車匯入人聲沸騰的冰場。我抬頭搜尋兒子，一幅別致的風景映入眼簾：不遠處羊爬犁、狗爬犁、馬爬犁在渾河冰面往來穿梭，爬犁車上都插著醒目的小紅旗。

疾步追上兒子，乘上冰車，雙手用力揮擲冰叉。剎那間，冰車像一支離鉉箭簇，風馳電掣、掠過遊人，穿過界標，短短一分鐘就橫渡了渾河冰面。啊，在家鄉小河冰面滑冰車，讓我與兒子一起盡享了童年的歡樂與快慰。