北京冬奧 會明年二月即將開幕，不由得想起我參與了工作的二○○八年北京夏奧會，雖然已過去了十三年，但興奮的餘波仍時時在腦海裡翻騰。

奧運 主場館二○○三年十二月開工奠基，二○○五年六月二十六日奧運村也動工了。我家離奧運村不遠，我和老伴每天都到工地附近，以星羅棋布的「大老吊」和不斷增高的腳手架為背景拍照留念；從建設者們的身邊走過，總是重複問著同一個話題：「我們退休了，有了充裕時間，能夠為奧運做點什麼？」

回憶幾年來參加過的義診活動，我突然說：「咱們當志願者吧。」老伴回說：「當志願者？咱們能幹什麼？對了。咱們離奧運村這麼近，肯定會有老外出來活動，給他們指指路也算是為奧運服務。我決定了，就練口語了。」學生時期她學俄語，英語是工作以後自學的，我擔心她口語不行；可是她馬上行動起來，到處搜羅了幾個版本的「奧運英語」，買來複讀機開始「練功」。

三年過去了，我能幹什麼還沒有著落，於是與朋友定好了出行計畫，但突然接到單位通知，我便成了一名為奧運志願提供醫療服務者，二○○八年七月九日報到上崗。我對負責人說：「我家住得近，上什麼班都行，不在班時也隨叫隨到。」

八月八日奧運開幕，我和老伴早早起床，駕車圍繞天安門 廣場轉了兩圈，然後到我的工作駐地門前拍照留影。上班後，我發現有的班次沒有內科醫生，雖然有心電圖機放在那裡，不一定人人都能準確操作。

我們服務對象有數千人，說不定什麼時候需要做圖，於是我繪製了一張十二導聯圖示放在心電圖機邊。另外因辦公地是臨時籌建的，沒配備打印機，於是我把自己的打印機搬過去，工作方便了許多。在職人員每天忙忙碌碌，他們的業績應該留下些資料，我就幫他們拍錄下來。

沒有誠信就沒有一切，不認真就會出現岔子。一天上班時間到了，陰沉的天突然下起了滂沱大雨，我絲毫沒有猶豫，冒雨到崗，雨傘沒起多大作用，我成了落湯雞。負責人見了我說：「以後再有這種情況，您就打個電話說一下，晚來一會兒。」我知道與我同班次的還有在職人員，可我是志願者，這是我的工作崗位。

一般的醫療服務無法細致分科，就診的人情況很複雜，我要求自己給每個就診者下一個明確診斷。遇到急性病人恨不得一下子就把病情控制住；對輸液病人每過一會兒就過去問問情況；對發燒超過38℃而沒送醫院就診的病人，有空就去巡視，直至體溫恢復正常為止。

眼看奧運會就要閉幕，老伴連個老外的影子也沒見著，沒為奧運做點兒什麼，總覺得有些缺憾。她說：「難道那些老外只在場館裡忙，就沒一點兒時間出來轉轉？」

八月二十四日下午，她到樓下的小超市購物，在收銀台付款的是兩個老外，後邊那個人拿著一個兒童玩具，他拿出所有的人民幣數了數還是不夠，於是問前邊的同伴是否能暫時墊付，同伴聳聳肩表示幫不上忙。無奈，他拿出十美元遞給收銀員。收銀員表示不收，他搖搖頭遺憾地把玩具放在台子上走出去。

老伴付完款走出超市，見那兩個老外坐在石階上低聲對話；看樣子沒買到玩具的那個人有些失望。她走過去對他說：「你可以拿美元到銀行去兌換。」他搖搖頭說：「來不及了，晚上參加閉幕式明天就走。我太喜歡那個玩具了，想作為禮物送給兒子，可是剩餘的人民幣不夠，很遺憾。」老伴明白了他的意思說：「請你等一下，我替你去說說情況。」她返回超市把那個老外的意思說給經常見面的女經理，並說：「如果差不多，我給他墊上算了。」

女經理用異樣的眼光看了看她說：「怎麼能讓您拿錢？我去瞭解一下情況再說。」女經理到收銀員那兒問詢了情況後對老伴說：「差不了多少，不賺錢賣給他算了。」說完倆人一起走出超市，老伴對那個老外說：「給你說好了，跟這位經理進去吧。」

他們三人一起走回超市，老外用進貨價買了可心的玩具，激動地對她倆伸出大拇指，用中文大聲說：「謝謝。謝謝北京。謝謝中國。」走出超市，老伴對兩個老外說：「Welcome to Beijing again。bye-bye。」兩個老外異口同聲說：「謝謝，bye-bye。」

告別了老外，老伴一路小跑回到家，像孩子一樣興奮地對我說：「我終於為奧運做貢獻了。」她拉起我的手，快步走到我的工作駐地前舉起奧運五環旗拍照，這情景至今還歷歷在目。