關於野豬現時在中國有些地區氾濫，使我想起當年下鄉歲月的一則趣事。

那時下鄉已有一段日子，農耕工作仍是不熟，刻苦耐勞精神及能力也遜於本地村民。故此原因，生產隊則安排我們下鄉青年一些較輕鬆的項目，如放牛、牧鴨或是基建小工、林業小組之類的工作。

夏季收割完成不久的某天，隊裡安排牧鴨工作，中午時段正與師傅一起將鴨子趕到田野自由尋食；四處收割完畢視野廣闊，只要留意一下，不讓鴨子走失就萬事大吉了。

我與師傅或一前一後，或一左一右，鴨子在視線之內，也不須勞心勞力、來回奔跑，手持竹竿掌控就可以了，工作也算輕鬆。

忽然間見到遠處田間工作村民高聲呼叫，定眼望去，原來是一隻野豬奔跑而來，七、八個村民手持鋤頭正在圍捕。那隻野豬看來有點受傷，體型也不算小，估計有近百斤重；一般家豬多是白色而體毛較疏，身圓腿短，而這隻野豬看上去全身黑灰色、毛長且密，體型較長偏瘦，想是遠處南面大山因覓食而誤落平原，讓人發現奔跑至此。

師傅見狀，吩咐我看好鴨群，拿起田邊一條擔竿，加入追趕野豬行列，那隻野豬驚恐過度，讓人堵截，四處亂竄，看似筋疲力盡，最後在村民圍捕之下，受傷終被擒獲。

我身處不遠，但責任所在，雖有好奇，也不敢趨前察看。

原來鄉村慣例，捕獲野獸者大家有份，那個肉類食物貧乏時期，如此機會，誰願意放棄呢？

隔天問起師傅那隻野豬如何分配，原來捕獲以後，即拿到村後河邊屠宰完畢，十餘人各分得幾斤肉而已；還說野豬皮下就是瘦肉，一點脂肪都沒有，味騷而肉韌，一點不及家豬好吃。

回想起來，七○年代後期，剛到香港 時，高樓大廈建築跟今天比較，相差甚遠，那年代郊野公園範圍大且不完善，更顯原始，野豬問題也不多見；但如今看視頻，野豬已與市民共存，市區也經常會出現，說到郊野公園，更是隨處可見。

野豬究竟從何而來？即便繁殖得快，也難解釋，但十年前也未多見，難道是從中國偷渡 而來？又或是香港人食物過剩，浪費過多引致？想來的確令人費解。數年前回港，在柏架山晨運，已見有野豬跑到近英皇道市政大樓街市後面山邊尋食，覺得奇怪。

在香港生活幾十年，也喜歡郊遊，經常從英皇道上行至雷達站山峰，又或是遠足大潭水塘及赤柱，也未見過野豬蹤影；現在卻是屢見不鮮，鬧市漫步尋食，還有跑進地鐵 範圍奇景，真令人不可思議。