一九七九年四月我調入剛成立的省體育科學研究所，工作是使用一部剛到貨的日本進口索尼牌黑白錄影機，為參加第四屆全國運動會預賽的本省女籃、男籃和女排運動隊攝錄比賽資訊，以供教練員應賽參考。

體科所除了這部開盤磁帶錄影機，還有從體工隊移交過來的一架德國祿來福來牌經典照相機。由於經費限制，特批外匯買的是價格最便宜的黑白錄影機設備，而鄰省體科所購置的是一整套帶編輯機的日本索尼牌彩色錄影機。

所長說我們雖有照相機，但再無經費買膠卷。我實在渴望使上這影像效果上乘的德國相機，恰巧吉林女籃預賽打進前三名，國家體委傳令提供一張全隊合影照片，用於編印決賽手冊。於是所裡批給十元錢（人民幣，下同），購買一個一百二十黑白膠卷及幾小張放大相紙。好在我弟在「吉林畫報社」暗房從事沖洗膠卷業務，給我需用的顯影定影藥水。當我利索地節約完成拍照任務後，趁機跟所長說，我能託內部關係從保定膠片廠購買特價膠卷，於是獲批准五十元經費。

此前我於一九七○年代初自學攝影 時，有個也愛好攝影的中學同學的舅舅，曾於五○年代留學蘇聯基輔大學攻讀感光材料專業，學成回國分到第一個五年計畫建立的「保定膠片廠」任職工程師。我託同學的親戚關係，一次買到內部價四毛錢一卷三十六張的一三五暗盒裝黑白負片二十卷；拍過五卷後，我就熟練地掌握了攝影曝光和膠卷沖洗的全套技術。

一九七九年我隨同體科所領導出差北京 第四屆全運會，順便拿著同學好友的私信，去調升化工部主管的他舅舅處，「走後門」取得一紙手函。我從北京乘慢車到河北保定，步行找到著名的保定膠片廠，在全國各地來拉關係採購人員擠滿的供銷科辦公室裡，好不容易擠過去遞上建廠元老的上方批件。

我問接待我的供銷科員，現有何種特價一百二十膠卷？他說有新型藍紫色片基的試驗產品，簡裝處理價每卷四毛錢。我聞之尚有這等便宜的廉價膠卷，不禁大喜過望，立即掏出四十元交錢開票。待到從取貨處得到一百個小黑紙包，原來這就是不帶褙紙的所謂「裸體膠卷」。算下來，買膠卷和火車票總共花了批給的五十元。

我把這些保定廠國產藍紫色片基的裸體膠卷，用我弟沖卷後棄為垃圾的那些「柯達」、「愛克發」、「富士」的名牌膠卷褙紙，廢物利用自行包裝完備。

這些膠卷在八○年代的頭一場全國滑雪 大賽正好派上用場。當時我在賽場頻頻盡情拍攝，並嫻熟掀開相機後蓋卸卷裝卷；那些手持進口名牌單反相機和大炮筒子長焦鏡頭的官方專職攝影記者們，在一旁斜眼目睹，還以為我用被他們不屑的過時「祿來福來」老舊相機，拍著連他們也不捨得揮霍的進口名牌一百二十彩色反轉片和彩色負片，不覺頗為莫名其妙。殊不知我曝光的只是徒有世界名牌其表的國產處理膠卷罷了，其實他們配備的那些進口名牌相機和鏡頭及彩捲，才是我夢寐以求而不得的豪華奢侈品呢。

我在滑雪賽場，搞了場「少花錢多辦事、不花錢也辦事」的「多快好省」攝影遊戲。