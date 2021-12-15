《老照片說故事》向上海老家告別

在住家拆解前夕，向上海的老宅做最後的告別。

老家門牌十四弄四號，地處上海鬧市，開發商早就看中了這塊地段，有意將此改造成高端住宅區。但由於動遷的工作量很大，所以進展速度緩慢。隨著時間推移，老宅的拆遷終於成了定局。

十年前我到上海探親，得知老宅的拆遷已迫在眉睫，我決定專程去那裡向老宅作最後的告別，那裡有我太多的記憶。

我們家在老宅住了超過半個世紀。抗日戰爭勝利那年，父親經多方籌措終於拿下了這幢房子，這是在老式弄堂裡一幢普通的石庫門房子，大弄堂的正面是「賢成坊」三個大字，裡面還套著小弄堂，它有自己的弄堂門，上書「鼎興里」三個字。

鼎興里內共有六幢房，三幢房面對面，我家便是其中的一幢。

房子前面是二扇黑色木板大門，左右各有一個黃銅門環，進門是一個天井，一排長窗後便是客堂，堂屋後有一小過道，循此進入後面，便是廚房。

客堂的頂上是二樓的正房，廚房的頂上便是亭子間。二樓的頂上是三層樓，我家住的三層樓房間，天花板是屋頂閣樓式斜形的，南北二面開有老虎窗，上海人稱這類住房為假三層石庫門。

亭子間的樓上是陽台，上海人習慣叫「曬台」，是晾曬衣服的地方。為了增加居住面積，父親將曬台加蓋了屋頂，成了三樓亭子間。這樣石庫門型式的房子，在上海的老式里弄中是很普遍的。

父親在選擇這幢房子時經過周詳考慮，首先考慮到的是上學，我們家的位置處在二個教會中學裨文女中和惠中中學的中點，步行十多分鐘便是；父親要我們進教會學校，兩位姊姊在裨文就讀，我和弟弟則進了惠中。其次考慮到要便於與近親聯絡，我們家在大約二公里直徑的一個圈子裡，幾乎包攬了所有的三姑四姨。另外還考慮到要方便於開門七件事。

父親周詳細致的安排，給了我們一個溫馨的家。由於位置適中，大家庭中有一些生日聚會常在我們客堂裡進行，逢年過節親戚走訪更是人來人往。大人們聚在一道聊聊家常裡短，小孩們樓上樓下奔來奔去，那時家裡好不熱鬧。

天井雖然不大，卻是父親的最愛。在東面牆跟砌了個小花壇種了各色花草；有一種會攀籐的壁虎草貼在牆面上，一直爬伸到鄰居家，遠看牆面一片碧綠。西面牆跟搭了個二層木架，父親喜歡自製盆景，小小的盆內有老樹、假山、小橋、漁翁等點綴，架子上放著幾盆，他一邊抽菸一邊欣賞。

廚房像是母親的辦公室，她一早下樓進廚房為全家人準備早飯；等上學上班的人走了，她便去小菜場採購，回家後就成天在廚房裡忙碌。後門總開著，隔壁鄰居都喜歡到廚房裡與母親交流每日情報。

隨著時光的流逝，家裡逐漸起了變化，小鳥們翅膀硬了，一個個先後飛走。原來的一個家終於延伸出了四個小家，它們分布在北京 、南京及美國的西雅圖 各地，老人們也各自走完了人生的歷程。老家像一棵大樹，葉子逐漸飄零而凋謝了。

最後離開老家的是我的女兒。她在九○年代末離開上海飛來美國時，老家就空無一人。之後我們委託經紀人將老家出租，進入到新世紀後，老家的拆遷已在議事日程上了。

終於到了宣布拆解的日子，我趕去現場向老家告別，家的前後門均已被磚頭堵死，周遭堆滿垃圾，散發出一股臭氣，呈現出一副慘不忍睹的敗像（見圖）。這最後的一瞥，像鋼針扎在身上一樣，深深刺痛了我的心。