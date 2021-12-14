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《老照片說故事》兩位母親的故事

文、圖／小草
作者（左起）和生母及婆母。
作者（左起）和生母及婆母。

居家防疫翻閱相冊，兩張合影讓我心潮澎湃。第一張照片從左至右是我、我的生母、我的婆婆。那年母親從天津到武漢時，為兩位母親的相認留下紀念。

一九○八年，婆婆生於江南富裕的莊戶人家。她天生性情溫和，讀過幾年書，少年時就幫家人摘桑葉、養蠶和賣蠶繭。成年後嫁給水利工程師，長年跟隨丈夫輾轉於各大水利工地，盡心盡力相夫教子。

她曾生育了三男三女，但是沒逃過時代造成的厄運。她經歷了清朝末年，被裹過小腳，留下永久的傷痕；戰爭和饑荒奪去了兩個兒子的生命，大女兒也因病過早離開人間，二女兒則因頭部受傷而失智。但是，無論遇到什麼情況，她都表現出超乎常人的堅強，強大的內心一直支撐她盡力照顧好家人。

七○年代初，我和她的小兒子從大學同窗變成夫妻，親身感受到她的溫暖和真誠。她幸福地看到她的三個孫輩成長；我們和她的小女兒一家人陪她走到人生終點，享壽九十八歲。她不僅堅強、勤勞，而且性情溫和、樂於助人，家人和鄰居都說這是她長壽的主因，當然，遺傳也是重要因素。

我的生母生於一九二六年。她出生在醫生世家，受先輩影響，她和兩位兄弟都在不同的醫療崗位上工作了一輩子。她一生愛學習，努力工作，把治病救人視為崇高的事業。反右時期，因為她給頂頭上司提了一條「應該加強業務學習」的建議，被上司在檔案裡加了一句「有右傾思想」，所以一直得不到重用。

多年後母親調動工作單位，才知當初遭小人陷害。雖然，冤案得以平反，但青春已過的她只求安度晚年，沒了拚搏的力量。二○○一年，七十五歲的她因癌症病逝。此後，我經常在夢中見到她，每次都為沒能多陪陪她而傷感。

我生於一九四六年，從小學到大學享受國家的免費教育，工作後有了自己的家庭和理想的一兒一女；兩個孩子大學畢業後都考到美國一流大學的全額獎學金，之後留美工作。在我們夫妻年老時，孩子們又把我們接到身邊照顧。另一張合影是我和外孫女及女兒的合影。三代人生活在不同的環境中，一代比一代更聰明、更幸福。我喜愛更珍惜我的每一位親人。

失智 癌症 教育

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