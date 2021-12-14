小人書攤的往事（下）

那天放學了，同學們一哄而散，在教室角落存放掃帚等打掃衛生用具的儲藏室裡，藏著二毛擦皮鞋的小木箱。

二毛拿了出來，一個大約一尺半長的小木箱，一頭高翹著一個做成腳一樣的踏腳板，人坐在後面，之間有一個可以推移的木蓋，很方便打開；裡面裝著擦皮鞋的簡單用具，皮鞋油（黑色、棕色、白色）、一把刷子，還有幾塊髒兮兮的破布帶。

我們出發了，目的地是上海外灘。二毛告訴我那裡人多，尤其穿皮鞋的人特別多，需要擦皮鞋的不少，生意滿不錯的，他常常去。

我心裡很高興，打著小算盤，小人書在向我招手。我們很快就趕到了外灘，那裡的人確實不少，手挽手的情人、東張西望的遊客、無所事事的閒人、風騷張揚的小開……，各色人等都有，很熱鬧。

在防汛牆下，已經有幾個擦皮鞋的小孩在那裡設攤。我們找了一個空地，迅速放下小木箱，二毛一本正經地做起了生意，嘴裡不停地吆喝，「擦皮鞋啦，擦皮鞋……」我就傻站在他的小攤旁。

生意遲遲沒有開張，二毛十分著急。突然來了一個油頭滑腦的小開，打著領帶穿著西服，留著三○年代流行的當中分開的「頭勢」，油光澄亮，賣相滿好（上海話：外表看上去很好）。二毛急忙招呼：「先生，請坐。」一邊迅速拿出了皮鞋刷，在小開的皮鞋上刷起來。我光顧著看二毛麻利地擦皮鞋，沒有注意周圍發生的事，突然耳邊響起了：「快逃，警察 來了。」

說時遲，那時快，在我們旁邊擦皮鞋的孩子像兔子一樣跑掉了；我們有生意沒有逃掉。一個人高馬大的警察出現在我們面前，他什麼也沒有說，拿了二毛擦皮鞋的刷子，晃晃悠悠走回警察亭，看來他已經習以為常了。

現在我才明白，我千萬不能夠傻站在小攤旁，我是有重大任務的：為二毛「放風」。我這個不諳世事的孩子哪裡懂得生活艱辛，外灘是不可以擺攤的，這妨礙外灘的「形象」。

怎麼辦？沒有了刷子，就做不成生意了，我靈機一動，悄悄地走到警察亭下。一看，有幾把刷子擺在那裡。我就在不遠的地方等著，不一會兒警察走開了，我抓住機會，快步走過去，拿起二毛的鞋刷就跑。

就這樣，我們一直忙到華燈初上，二毛拖著擦皮鞋的小木箱回家了。臨分手時，二毛給了我五分錢，說是我今天的勞動報酬。要知道，那時候我有五分錢，就可以在小人書書攤度過半天閱讀時光，又可以與心中的英雄：哪吒、孫悟空、武松等人見面了。

「俯仰之間，已為陳跡。」小人書攤的往事一直存活在我的記憶裡。如同柴米油鹽一樣與我相伴共生。

➤➤➤小人書攤的往事（上）