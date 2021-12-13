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一年的告白 罹癌媽媽+播客女兒 對話解心結

芳香的茉莉

梁蘭蓁

茉莉是四十幾年前我在伊利諾州心理健康診所的病人。當時她剛從精神病院強制治療完畢出院。那時候她才二十幾歲，是位年輕的亞裔少婦，而我是診所裡唯一的亞裔心理輔導員，所以她被派到由我看診。

由她的病歷，我知道她住院治療的原因是企圖仰藥輕生後，被救回一命。自殺的原因是先生有外遇，兩人爭吵後，先生不顧他們共同經營的小吃店和一對兒女，選擇和外遇對象另闢生活。茉莉受不了打擊，一時想不開，才想結束生命，幸好救了回來。

茉莉在醫院裡重新評估自己的價值觀和人生意義，她接受了自己，了解到她的價值並不定格在婚姻這一項目；雖然失去丈夫，但她還是個有兒有女的母親，她對孩子、對自己都有責任做到更好。她出院後被規定必須有半年的心理輔導過程，由心理健康診所評估她已經恢復心理平衡，可以擔當日常生活的能力及壓力，才可以停止。

茉莉個子小小的，蒼白的臉上不施脂粉，直直的長髮綁成一條細細的馬尾，衣服穿在瘦弱的身上好像掛在衣架上一樣。她告訴我，她和先生都是由香港來美國的留學生，兩人在大學旁邊的一個小漢堡店打工，後來店主退休把店面讓給他們，他們把店子改成一個小小的中國餐館。

大學附近的中國餐館不多，而且他們的價錢便宜，所以生意不錯，生意做開了以後僱了一個女生當前台的女侍，她就當會計管帳。做了不久，她發現女侍常常藉口到廚房去和先生眉來眼去，她警告先生不要花心，但是先生罵她多心、有神經病。後來先生經常在關店後說自己有需要留在店裡，最後紙包不住火了，先生才向她坦白說已經愛上了女侍，要和她離婚。

她想挽回婚姻，苦苦哀求先生和她一起去接受婚姻諮詢，但是先生主意已定，決定棄她們母子而去，叫她心灰意冷，才企圖輕生。本來她還以為這樣做，先生會迷路知返，沒想到先生卻說厭惡她以死相逼，去意更堅；她才知道郎心似鐵，真的不能挽回了。她企圖輕生的事沒有告訴遠在香港的父母，她要離開伊利諾州這個傷心地，帶著孩子搬去舊金山，去投靠開餐館的舅舅重新開始。

那時候，正巧有一則社會新聞報導說在南加州的小東京，有一位已婚的生魚片師傅和女侍搞婚外情。他的太太把一對小兒女揹在背上和胸前，一步步走到海裡去自殺。

沒想到在冰冷的海水即將滅頂前，這個媽媽的求生本能使她掙扎著爬回岸上，但是孩子們已因肺進水而雙雙死亡，結果這位媽媽被控蓄意殺人罪。這個新聞震撼人心，也叫我更仔細評估茉莉還有沒有自殺或傷害他人的傾向。

但是和茉莉相處幾個月後，我相信她的誠信和重生的毅力，同意她在結束法定輔導期後，讓她搬離伊利諾州。

茉莉在搬去舊金山以前，答應我她一定會保持聯絡，叫我放心。這麼多年來，茉莉真的靠自己打工把兩個孩子帶大；現在孩子都已大學畢業而且都有工作，茉莉也退休了。

但是茉莉仍然每年都寄聖誕卡給我祝賀佳節和報平安，我以這位「堅毅芳香」的茉莉為傲。

伊利諾州 亞裔 退休

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