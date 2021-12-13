小人書攤的往事（上）

說出來也許難以相信，我是在街角小人書攤長大的。現在頭腦裡的某些知識，大概便是從小人書（連環圖畫）裡學來的，也是用自己的「第一桶金」換來的。

在我還是一字不識的學齡前兒童時，唯一的「玩樂」就是翻看小人書，母親是目不識丁的家庭婦女，父親是中藥店的製藥工，那時上海灘的中藥店都是前店後作坊。我父親天天把中藥切片、碾成粉末或分揀中藥，但是家裡僅靠父親的一份微薄工資養家餬口，買不起任何我能翻看的小人書。

街角小人書攤吸引了我。我每次去，總有幾個小朋友坐在一條窄窄的木條凳上看書。那時候我身無分文是常事。我先是裝著有錢借書、租書的樣子，這個書架翻翻看看，那個書架揀揀看看。老闆早就盯上了我，便上來對我說：「找到了嗎？哪一本？」我裝模作樣回答：「還沒有。急什麼！」

接著，我就繞到小朋友坐著的木條凳後面，站在一個小朋友的後面，他翻看一頁，我也就跟著看一頁。我自以為這樣不會被老闆發現。

然而，好景不長，當我完全沉浸在小人書裡，把周圍的一切全都忘記的時候，一點也沒有發現老闆已經走近我；我的頭上惡狠狠地挨了一巴掌，打得我眼冒金星。老闆嘴裡罵罵咧咧：「滾，小赤佬。」（上海話：小赤佬即小鬼、小王八蛋。）

我記得，從我家後門出去不遠有一家弄堂小廠，其實就是一個小作坊。租了一間上海人叫「客堂」的地方，裡面放上兩台機器。工人往機器的瓶蓋模具裡填滿膠木粉，加熱、加壓；不一會，膠木瓶蓋就做成了。但是，膠木瓶蓋的邊是不光滑的，需要人工把毛邊磨平。

一天，我偶然走過，發現這家作坊的後門坐著二、三個十幾歲的小朋友，在磨著剛做好的瓶蓋頭毛邊。我好奇地看著他們，他們磨得很賣力。他們看我在仔細打量，就跟我「答訕頭」（上海話：主動攀談）。「磨一千個賺五分錢。怎麼樣，你也來磨？」我一聽，有錢賺，太好了，我就說：「好，我也來磨！」

其中一個小朋友，對著後門就大叫：「馬師傅，又來一個磨蓋頭的。」很快，就從裡面出來一個又瘦又高的老頭。看了一看我說：「太小了，不要。」我一聽師傅不要我，馬上大聲說：「我十歲了，會做的。我磨給你看。」

馬師傅人倒也爽快，就答應讓我試試。他給我一個盆，裡面有一把銼刀、一些剛做好的瓶蓋頭，還熱乎乎的。他教我左手拿著銼刀，右手拿著有毛邊的蓋頭，用力在銼刀上磨。就這樣，我當了生平第一次童工。剛開始我並不覺得有什麼困難，看看只有瓶口那裡有一條毛邊，但是要把它磨掉、磨平，也不容易。

我努力地磨，心裡數著，一個、二個……不知不覺已經幾個小時過去了。突然，一個小朋友高興地叫了起來，「哈、哈，一千個了」。馬師傅走過來，拿起他的盆，用一把木勺，上面整齊地排列著一千個雕刻成圓形的半凹孔；就這樣，一勺下去，在每一個孔裡就「住」有一個剛磨好的瓶蓋頭。然後馬師傅從口袋裡掏出一枚五分硬幣，那個小朋友拿著錢就一蹦一跳地走了。

眼看太陽就快下山了，我才磨了三百多個，手指已經伸不直了，擤出來的鼻涕黑黑的，像芝麻糊。

馬師傅看我今天磨不到一千個了，對我說：「回家去，明天再來。」我一分錢也沒有賺到，小人書是看不成了，只能灰溜溜地回家。母親看著我一臉不高興，問我：「怎麼啦？」我一語不發，她拿起我一雙張不開手指的手，看著滿臉膠木灰塵的臉，已經明白了，大顆的眼淚滴落在我的手上。

五年級的某一天，放學後一個同學帶我一起去擦皮鞋，那段往事至今留在我的記憶裡。同學的名字我至今沒有忘記，他叫馬二毛，父親是踏三輪車的車夫，是一個不識字的老粗。家中兄弟三人，起名字簡單直接：大毛、二毛、三毛。他是一個窮孩子，放學後就去擦皮鞋，賺來的錢全部交給他媽媽。

➤➤➤小人書攤的往事（下）