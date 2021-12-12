記得讀小學一、二年級時，只能用便宜的鉛筆，小孩子容易丟三落四，失之不可惜。三年級才獲准用鋼筆寫字，上學前一晚的例行功課，就是取出筆身裡的吸墨袋吸飽墨水，免得課堂上，筆到用時方恨墨水少。

曾記得老師經常提醒我們，字如其人，無論應考答題或將來寫履歷表，字跡工整，占盡先機。而「工欲善其事， 必先利其器」，幸好中小學時代，參加各樣比賽或畢業典禮領的獎品，幾乎千篇一律都送鋼筆，讓我不時得以享受流利、輕巧、順滑好使的鋼筆所帶來的「事半功倍」。

只是鋼筆筆身小，筆尖用久了，一寫字不是畫破紙張，就是漏墨弄髒衣服，回家總少不了挨一頓罵；在那個沒有洗衣機和漂白劑的年代，手洗孩子們被墨水染汙的衣服，確實不易。窮則變 ，變則通，原子筆乃應運而生。

據說早在一九三○年代，匈牙利記者比羅‧拉斯洛的化學家胞弟，就發明了第一支原子筆（中國叫圓珠筆）。因為鋼筆墨水耗費快，存墨量低，一般記者單是寫一篇報導，至少需要隨身攜帶好幾支筆。

只是原子筆起初貴於鋼筆，一九四四年芝加哥 商人雷諾重金禮聘專人改進匈牙利人發明的筆；時逢美國在日本 丟下原子彈，他大做廣告，把他的筆與原子彈並論，命名為「原子筆」，果然很快就風靡全世界。

筆的演變從中國人的毛筆、西方的羽毛蘸筆、鉛筆、鋼筆、原子筆，到現在透過語音或手寫輸入電腦，何其方便。但凡事有利就有弊，人們因為疏於寫字，街道店鋪前歪七扭八的手寫廣告，有些詞不達意，有些有錯別字，難免讓人感慨。