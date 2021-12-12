我青少年時期在鄉下讀中小學，由於貧困，學校沒有建立圖書館 ，我讀過的「三國演義」、「水滸傳」、「西遊記」都是借村中兄弟的存書來閱讀。

首先讀三國演義，第一回為桃園豪傑三結義；三人性格中，劉備富於韜略，關羽義薄雲天，張飛莽撞。看完最初二十回，覺得很枯燥乏味，所以有時很快翻過一頁。一直到讀了劉備三顧茅廬請諸葛亮出山，前兩次都未能見到諸葛亮；第三次孔明終於肯相見，自此出山輔助劉備。諸葛亮可以被認為是頂級軍師，他足智多謀，神機妙算，能呼風喚雨。

屯兵新野，首戰曹將夏侯惇，火攻博望坡，迫使夏侯惇大敗而逃。在赤壁之戰中，諸葛亮敢於立下軍令狀，目標在十天內打造十萬支箭，但他運用草船借箭，不用三天已完成任務，因為他胸有成竹，勝券在握，是高度自信的表現。他還三氣周瑜，使周瑜賠了夫人又折兵，氣得周瑜吐血，於是有「既生瑜，何生亮」的感嘆。

諸葛亮還擺空城計。他端坐城樓，撫琴飲酒，讓城門大開，派出二十名扮成老百姓的士兵低頭掃地，旁若無人；正是這一雲淡風輕的表現，使司馬懿擔心有詐，不敢貿然入城，擦肩而過。諸葛亮嚇退司馬懿，驚險萬分，十分有趣，我因而追看下去，把全書看完，對水滸傳、西遊記也有感想，留待下回分解。

此外，我也向朋友借閱過「西遊記」、「封神榜」等連環畫（又稱小人書）；這些圖文並茂的小人書，通俗易懂，老少皆宜，後來我來到了縣城鎮，也不忘借閱或自掏腰包購買。

直到一九五○年代初，我去廣州上學後，一是在大城市生活，視野開闊了，二是看見同寢室的洗同學在業餘時間廢寢忘食閱讀法國名著「紅與黑」，引起我的好奇。遂請教他如何借書，他告訴我可以到文德路的中山圖書館辦理借書證，每次限借兩本，兩周後必須歸還。

當年中山圖書館是市立圖書館，紅牆綠瓦，樓高兩層，設有六個服務區。我進入地面總台，填寫簡單表格申請辦理借書證，管理員核准後，發給我蓋有圖書館印鑑的借書證；該借書證一直夾在箱底舊文件內，保留至今，已經泛黃。圖書館從開辦起就奉行平等開放的信條，一直向所有平民敞開圖書館大門，無論貧富貴賤，都可以申請借書證。

要進入圖書館內部閱覽室，得先將自己的借書證供總台驗證後，換取閱讀牌才能進入閱覽室或藏書間。公共閱覽室除了放置各種報刊、雜誌、畫報外，還布置桌椅台凳。很多高層書架，圖書種類繁多，琳瑯滿目，那時還沒有「封資修毒草」名詞，只要是圖書館館藏的圖書，都可以外借。在借還書總台，人流較多，有時要排隊。

進入龐大的藏書室，要如何從堆滿圖書的書櫥和高層書架中。找到自己想借的書？這就得靠存書目錄。

一樓南側及對面牆上，有四、五十個裝有圖書卡片條目的窄長小抽屜，供人檢索，檢索時可以將小抽屜拿出來，在西面閱覽室坐下來慢慢翻閱檢索；如發現你要借的書卡片，抄下號碼，再到總台借書處，請管理員協助取書。至於所借的書是否仍在書架上，全靠運氣，哪有當今電腦網路檢索那麼快捷妥當。

作為一名青年讀者，出於探索新鮮事物、增長見識的心理，我常常進出圖書館，置身於一排排書架後，沉浸在古今書籍特有的氣息裡，使自己的身心找到安身立命之本。

正因為喜歡探索新鮮事物，我自幼開始看報，對中國及世界政治有所了解，所以喜歡在閱讀政治書籍的同時，花費不少時間閱讀世界文學名著。

我早期從圖書館借出的圖書有「上饒集中營」，是描寫晥南事變後，被俘的新四軍在獄中被迫害和堅忍不屈的鬥爭精神。我讀捷克作家尤．伏契克寫的「絞刑架下的報告」，還配合看過當年華南話劇團由史進和潘予主演的話劇，十分感人。蘇聯小說 「鋼鐵是怎樣煉成的」、「卓婭」則是描寫蘇聯衛國戰爭英雄的故事。

古典文學作品方面，讀過法國作家雨果的「悲慘世界」、小仲馬的「茶花女」。俄國 作家果戈里的「欽差大臣」，讓我看後捧腹大笑。我還試圖閱讀古典名著「紅樓夢」，可能文學根柢不深，社會閱歷也淺薄，所以翻了幾頁就放棄。

直到文革期間，自己屬逍遙派，有相當多空閒時間，那時絕大多數國內外古典文學著作已被封存，但紅樓夢除外，可以借閱，於是我就耐心讀下去。讀到主角林黛玉的葬花詞，體會到該詞不僅是對青春的消逝，更是對生命的傷感，還有一種看透人生後悲喜交集的淒涼。

一九六五年前後，位於中山紀念堂西側、建成樓高三層的「廣東科學館」也附設圖書館，主要提供各種科學書籍、中外科學期刊、雜誌；我在該館曾借助於文獻卡片索引，查到題目和刊出年度、卷、頁數，然後交給管理員取出微縮膠卷，通過閱讀機閱讀，也很方便。

文革期間，我還向同單位工作的高幹子弟借讀他們家裡特供的國內外政治書籍。例如我曾向在我院實習的省軍區某軍級幹部女軍醫，借閱她父親讀過的美國前總統尼克森著的「六次危機」，其中最驚險的是尼克森訪問委內瑞拉首都加拉加斯時，剛下飛機就遭到數百名暴徒圍攻，險些喪命。我還向區委書記的家屬借閱清朝末代皇帝溥儀著的「我的前半生」、「金陵春夢」等書籍，除了豐富業餘生活外，還理論上、實踐上加深對社會各方面的了解。

光陰荏苒，星移斗轉，隨著時間的流逝，建國七十餘年，特別在改革開放後的四十多年，廣州市圖書館建設、設施均有長足進步，市內除總館外，各區各鎮還有分館十多處。一九三三年建成的位於文德路的中山圖書館，雖然是紅牆綠瓦的古典建築，樓高兩層，當年藏書只有三萬三千五百冊，現時改稱廣東省立圖書館，又稱孫文圖書館，事物依舊，但人事已非。