《老物件情懷》丟失三年的手表

上海牌的手表。

一九七一年，我還在農村插隊，我大哥好不容易得到一張手表購買票，給我買了一塊上海牌手表，母親一直放在箱子裡保存著。一九七二年我選調回到天津，才開始戴。

七四年冬的一天，那時我已經在中學工作，參加民兵訓練後，天已經很黑了，回到家吃完飯，捲袖子要收拾碗筷時突然發現手表不見了。我急得從手腕摸到胳膊，身上口袋全掏過來，書包抖落個底朝天，仍一無所獲。我猜想，可能是訓練時，把手表放在口袋裡，掉在馬路上了。

不久，大哥又託人找來購買票，買了一塊天津東風牌的表給我。七七年的一個周日，我幹家務活時，隨手把手表放在屋外窗台上，忘記拿回屋。大哥看見了，說我太大意，我不服氣，他提起我丟過手表的事。我一賭氣騎車到勸業場蹓躂，走到天祥商場側面，看到一個招牌：天津市公安 局失物招領處。

我小心翼翼推門進去，對民警說我丟過一塊手表。民警指給我櫃台看，都是各種各樣的手表。突然眼睛一亮，我說那塊黑皮表帶的上海表是我丟的，皮表帶前面開線了，我縫過。我告訴民警我從學校到家的路線。

隔天，學校政工幹部說失物招領處來電話和學校核實過了，讓我去領回。我拿到手表，想打電話感謝那位拾金不昧的人，民警說人家沒有留下姓名。取回手表，換成鋼表帶，回到家，第一個拿給大哥看。個拿給大哥看。