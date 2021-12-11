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《老物件情懷》姊姊的手織帽

文、圖／慧臻
姊姊手織的毛線帽。
姊姊手織的毛線帽。

姊姊不僅讀書聰明，而且心靈手巧，手工活都做得既快又好。年輕時，鄰居請她幫忙 納一雙成人鞋底，她竟然一天就完成，且針線密集又整齊，被鄰居稱為奇蹟。其實，她織六尺長絨線圍巾，也是不到一天就能完成一條的。

為了貼補家用，姊姊與同學批來絨線織圍巾，針像細筷子般粗，織成大花或大葉圖案。兩根粗針在她雙手間靈巧快速地舞動，我站在邊上，都看不清針是如何上下變動的，但在她手下很快就織出了一截，速度之快，圍坐著一起織的同學都趕不上她。

姊姊比我大了十二歲半，我小時候是她的尾巴，總是跟著她。記得有一次，我大約虛齡六歲，她與男朋友一起出去，我習慣性地尾隨在後面，直到快出弄堂口了，才被發現。見揮手趕不走我，那位男朋友大哥抓了些零錢塞在我手中，才把我哄走。

我十幾歲時跟姊姊出去，路經南京路時裝公司門口，見櫥窗內展示的一件絨線衫，花樣很別致。姊姊邁不動步了，就隔著玻璃櫥窗看了好一會兒，我都不耐煩了，她才不捨地帶著我離開。

到家後，她拿出絨線和針，起了頭琢磨著，不一會兒，竟然把那種花樣複製出來了。至今想起，我仍然佩服得不得了，因為我後來也學織絨線衫、織花樣；我是一定要對照著抄寫或買來的編結法書本，根據指示一針不差才能織出來。像姊姊隔窗觀摩織成的段位，我從來沒有達到過。

姊姊織的絨線衫，肩膀和腋下處編織得平順自然，也是我始終不及的。記得從北大荒回到上海讀研究生時，姊姊給我織一件墨綠色絨線配上白色花樣扣的外套；我穿著去找副系主任談事時，年過半百的那位主任盯看我身上的絨線衫，竟然好久挪不開視線。

羊毛衫流行後，手工絨線衫不時興了，但前幾年已年過八十歲的姊姊，她手織的帽子，舒適度卻勝過買來的。她給我買的兩頂絨線帽子，一頂很快鬆得沒有彈性了，另一頂的帽簷處經她放鬆修改後，還是戴著辛苦；倒是她手織的花式簡潔絨線帽子，我戴著舒適又方便。

年紀大了，羽絨衣上的帽子戴著熱，脫了又冷，但是戴著姊姊織的帽子，春秋可以單戴，嚴冬穿羽絨衣時也戴，上地鐵時甩下羽絨衣的帽子，只戴絨線帽子正合適。所以我就央求姊姊用粗線細線織了好多個，更好看的白色送給弟媳了，我自己留著的幾個，換著顏色戴，能戴很多年了。

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