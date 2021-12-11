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逝去的青春

程國強

最近幾年來，我的中學同學已有好幾個人去世，每次都讓我回想起人生的點點滴滴；尤其是民國三十八年，我在台中一中念初一的同學們感情深厚，雖然台灣籍同學占百分之九十五以上，然而彼此之間如兄如弟非常融洽。我們這些外省子弟也勤勞努力，校園趣事層出不窮，快樂無比。

平時我喜歡開玩笑，以幫同學取外號為樂，他們也欣然接受。當時有一名楊同學因為名叫「爾琳」，令我印象深刻，想起京劇中「四郎探母」的楊四郎，所以我就替他起外號「貳郎」稱之。這外號一用近八十年，直到他今年辭世。

章同學因為名叫「含精」，甚是奇特，所以我們叫他「含精子」，果然他婚後不久一舉得男，被視為奇談。

還有一名楊同學是基督教徒，人很斯文、戴眼鏡，但因全班同學僅此一人，所以我喊他「四眼田雞」。

此外，我在操場認識了一位陝西的朋友，他體格魁梧，是籃球隊長，但因為自幼飽經風霜所以面色黝黑，我脫口說出「老黑」兩字；不久之後全校皆知，多少年來我們都以老黑相稱，更顯親切。在家時，他的夫人也習以為常，呼他老黑而不叫他名。

久而久之，甚至連本省籍的同學也來湊熱鬧，稱大陸籍同學為「山豬」，而我則回以「土豆」，但是沒有對立或仇視意味；有則只是少數數典忘祖的台獨分子在那吶喊放火而已，然而卻不能起任何作用。

學校畢業後，同學各奔前程，當時有一李姓台籍同學自認當軍人沒有前途，常有自暴自棄言論，但是最後還是升少將成為少數省籍將軍之一。可是沒有想到的是，除了台中一中出過一位中將副總司令之外，台中二中也產生了一位台灣省籍的上將國防部長，這是許多人沒料到的事。

我自從二十年前退休以後，心情異常平靜與愉悅。只有在故人辭世後，心情低落感到難過，所以在家高歌獨唱，尤其喜歡李叔同的「送別」，淒涼落寞孤寂之聲深體吾意。後來年事越來越高，覺得人生悲哀無趣，半夜會在夢中驚醒；夢境中不是老友故世就是同學摔倒身亡，令我慌亂失措。

然而只有在回憶童年和青春時期才稍覺安慰，但是青春已逝何以為慰，是永遠難以挽回的事實。

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