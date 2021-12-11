回憶念初中和高中那些年，也就是五○年代末到六○年代初，我們學校在「走又紅又專道路」的教育 方針指導下，「勞動鍛鍊」成了主要課程，除了校辦工廠、校辦農場、大煉鋼鐵，在一個學期內，下鄉支農、上山造林就占用了很多上課時間。然而，在鍛鍊的日子裡，鄉民那一幢幢如詩似畫的茅屋，卻留在我山鄉的情懷裡。

有一年深秋，我們初三年級去大坪鄉支農，出發前，帶隊老師囑咐我們：「要和貧下中農交朋友。」我擔任一個小隊的隊長，帶頭住進了貧農廖大爺的茅屋。廖大爺的茅屋有三大間，四壁是木板，屋頂是稻草，中間的房是擺放神壇的中堂屋，是書本上說的「草堂」。

兩邊的茅屋是睡房，靠屋後茶林土坎旁的那間小屋是廚房，我同廖大爺睡一間房。夜晚大小便，打開後門是一間小茅屋：屋頂蓋的是茅草，四圍編紮著茅草擋風，中間才是一個高高的木糞桶，搭著一個小木梯上去方便。這地方，鄉民不叫屋，也不叫廁所，那是蹲在茅屋裡拉屎的地方，就叫茅屎，也叫茅房。上茅屎的梯子要小心，別摔下來。

睡在茅屋裡，夜夢中我似乎走進了童話的世界，感到新奇溫馨。有時候夜裡一覺醒來，能聽到貓的叫聲，廖大爺告訴我，茅屋的稻草裡很溫暖，有了貓，老鼠也不敢在裡面砌窩禍害。在那新添加的稻草茅屋上，白天常常有一群群的麻雀飛來找穀粒吃。我住在茅屋裡，時而能聞到一股撲鼻的稻草清香，彷彿聞到了水田裡好香的泥味。廖大爺說，大隊曾經要幫他建造一間瓦屋睡房，他說不要了，睡茅屋冬暖夏涼，也是他幾代人的習慣。

在湘西農村，我見過很多不同的茅屋，有的鄉民雖然住的是瓦屋，但他們的茅屎、豬舍、牛欄或放農具的小雜屋，幾乎都是茅屋。尤其是在山間溪流石橋旁，和進大山森林的山界上，都蓋有茅屋亭子，裡面擺有用松樹木做的長條凳子，那是讓路人歇息時有坐的地方。有些偏僻的亭子，頂上蓋著厚厚的稻草，經歷了風雨洗禮，變成一層黑灰色的塵灰沙泥了；於是，上面生長了野花野草，有的屋緣長出一片綠茵茵的青苔，偶爾還有一對對山鳥結伴停憩在上面嬉戲歌唱。

村子裡的茅屋，屋頂上也有著不同的景觀。有的是當年新添加了一層稻草，那些還沒被麻雀找盡的穀粒，便從稻草層裡長出一片嫩綠綠的禾苗；有的是風吹來的各種野草種子，開出了五彩繽紛的小花。山間的狗尾草，也在茅屋上生長得旺盛，在微風中搖晃著茸茸的狗尾，使茅屋上有著一片春光。

六○年代初的一個深秋，我們全校上山造林，分在不同的公社。那天，我們走了二十多里路，來到四千五百多米高的雪峰山，山頂上已是一片白霜，山風陣陣呼嘯，公路旁一方是懸崖陡壁，一方是通向村落的大片荒草灌木，下面才是層層梯田、村落。我們沒有條件下山住在鄉民家，就在公路旁選定了轉彎的幾處寬敞地帶，準備蓋兩間能住上四十人的大茅屋。

那天，公社大隊派來了八個主勞力幫忙蓋茅屋，其中就有兩個是村裡的「蓋匠」；我一聽，好新奇，還沒聽說過在魯班裡有「蓋匠」這一行的匠人。這兩位蓋匠師傅手腳很靈巧，他們帶著同來的幾個鄉民，拿著破竹子的篾刀，就在附近竹林砍起竹來。

不一會兒，一根根青竹在他們手中被劈破成薄薄的篾條、篾片，又用削好的一大捆竹竿在路旁搭起了房柱屋架；經過精細地綑綁、縫紮等很多程序後，再把從梯田稻草垛上抱來了一大堆稻草層層鋪上去，到了下午，兩間各能睡二十多人的大茅屋大功告成。蓋匠師傅大聲笑說：「放心好囉，茅屋上鋪了厚實的稻草，紮得牢，不會漏雨，不會被山風吹走吶。」

當年鄉村有那麼多茅屋，當山風狂雨來臨時，我沒有聽說誰家的茅屋被風吹走屋頂上的稻草，或幾根稻草被吹掛到樹梢上，又飄灑到小溪裡的遭遇。我經常睡在茅屋裡，只聽到外面的山風呼叫，但絲毫沒有狂風驚嚇的感覺。曾經我問過語文老師，杜甫的茅屋為什麼被秋風所破？老師笑而不答。同學們議論開了：「蓋匠手藝不到家嘛。」「杜甫草堂在成都，那裡是黃茅草蓋的茅屋，經不起風雨吹打。」

更有的人說：「那是杜甫在安史之亂的背景中，詩意抒發『安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏』的抱負。」也許是這樣，如今的城市已是一片燈火廣廈，當年茅屋的風景也並非是貧窮的標誌；今日的茅屋成了城市公園和豪華賓館中，美麗鄉村的特色裝飾。如此，歷史的復古也是一種美學。