《老照片說故事》小學裡的洋同學

作者妹妹與洋同學的合照。

六○年代的台灣，街上不常見到洋人，一般人的生活圈裡更少有洋人朋友。我讀台北市再興小學時，校內卻有好幾名洋同學，他們的五官與膚色在眾人裡顯得十分特殊；然而，穿著一樣的制服，上著一樣的課，說著一樣的語言，久而久之，本地同學也不把他們當異族看待了。

我們那屆三個班級中，就有兩名小美國人，我班上的洋同學是一個金髮女孩，父母取「賀」做為中文姓。她的臉上長了不少雀斑，有點桃樂絲黛的味道，個性沉靜不多話；她長得較高，和幾名個子高的女同學坐在一起，她們是好朋友。

隔壁班有一名漂亮的金髮藍眼小男孩，臉上帶著開朗淘氣的神情；他家的中文姓是「費」，他的妹妹低兩屆，長得相當秀氣。印象裡費家兄妹的父親是來自美國懷俄明州 的傳教士。

當時我們為了準備升初中的聯考，老師督導嚴格，除了給繁重的作業，還常請學生吃「竹筍炒肉」，即拿竹條或籐條打手心，考試成績未達一百分者，差一分打一下；可是我不記得賀同學吃過竹條。現在想起來，其實是我壓根沒有去注意老師們是否對外國學生偏心，我們早就把賀同學當作班上同甘共苦的一分子。

另一方面，這些洋同學的父母大多安排他們完成六年的中文基礎教育後，便進入在台美國學校讀中學，不必參加初中聯招，所以校方不會給他們沉重的課業壓力。費妹妹自律性強，功課很好，畢業後進入再興中學就讀，可說是洋同學中少見的異數。

比我低四屆的家妹，班上有一名來自澳洲 的洋同學，中文姓為「芮」，其父在師範大學學習中文。她和家妹是親密好友，經常到我家玩，這張照片就是她們兩人和我伯母的合照。

目前中文在國際上是顯學，懂得中文無疑擁有一項資產，在職場上尤具優勢。因此，某些富裕的非華人家庭高薪聘請中文保母或家教，讓孩子自幼學習中文。前幾年，川普讀小學的外孫女在中文家教調教下，曾當眾以華語拜年並唱中文歌。

我們居住的馬里蘭州蒙哥馬利郡，也在幾所小學裡設立「中文沉浸式教學」(Chinese Immersion Program)，以中文教授基礎科目，小學生得以把握學習語文的黃金時期，盡早接觸中文。

回想六○年代，中文在國際上並沒有當今的實用價值，絕大多數派駐在台的異國人士，都將子女送往台北美國學校就讀；極少數讓孩子念本地小學的美國、澳洲父母，前瞻眼光和接受異國文化的寬闊胸懷，格外令人敬佩。

幾年前，小學同學在華府 郊區聚會，賀同學遠從紐約來參加，她的丈夫是中國人。費哥哥住在華府地區，他倆都以一口流利的華語和小學同學們歡聚敘舊。承費費哥哥告知，費妹妹現居德州，教授中文，顯然，當年在台北學習到的中文，迄今仍是他們的一技之長。

至於芮同學，高中畢業後又回到台灣續讀中文，大學畢業後我曾短暫上過她的英語會話課。多年沒有聯絡，希望她一切安好。