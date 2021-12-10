兒時很少到縣城看電影，一是買票難，縣城只有一家電影院 ，「僧多粥少」；其次畢竟相隔近十里路，沒大人帶，晚上根本不敢出遠門。

但鄉村也有一個好處，就是隔不到一、兩個月，就能在稻場上看免費電影。稻場是生產隊曬稻的地方，面積約有半個足球 場大，而且地勢較高；由於四周沒有高大的樹木和小溝泥潭，夏夜蚊蟲也不是太多。

當銀幕拉起來，擴音大喇叭在召喚觀眾，吃了飯的鄉親們便扶老攜幼，將自帶的小竹椅子、長條凳，有序地碼放在稻場。

等天幕完全塗上了黑色，隊長在擴音器前講幾句喜慶的話和次日要幹的農活重點後，電影正式放映了。電影基本上都是老掉牙的，但是在鄉村還是「物以稀為貴」。有些老人，活了六、七十年，沒去縣城看過一場電影。

放電影時，稻場上靜悄悄的，只有銀幕上演員的對話和音響。偶爾有嬰兒啼哭，可能是肚子餓了；正專注看電影的精明少婦，連忙用乳頭堵住嬰兒的嘴，哭聲立馬停止。富有鄉村特色的是，觀眾中吸黃菸的人不少，藉著電影光柱，可以看見一縷縷青煙裊裊飛入空中。

那時沒有電視機，精神文化比較匱乏，幾歲大的小屁孩對於老電影如「地雷戰」、「地道戰」之類，百看不厭。我們只知道打仗的激烈場面越大，看得越過癮。在看電影的同時，有些作戰「技巧」，懵懵懂懂被我們記住了，而且不該用卻用在了實際生活中。

一個上午，我們幾個小孩學電影中戰士在「敵人」必經之地挖坑。

我們挖的坑不可能像電影上有一人多深，坑裡面也沒有插竹尖子。不是我們不想挖，而是實在沒能力。但幾個小孩合力挖一個尺多寬和深的坑，還是可行的。坑挖好後，上面用細樹枝密密碼好，在樹枝上蓋點闊樹葉，再在上面灑點灰沙。最後，學電影人用松樹枝上的松毛，輕輕掃掉灰沙上的痕跡。然後，我們用柳枝捆戴在頭上，靜悄悄埋伏在竹林中。

我們挖的陷阱，位在村子裡的一條便路上，主要是外村人來回行走。在竹林裡趴了一個多小時，什麼都沒看到。忽然，一個背著孩子的婦女路過，我們緊張起來，可是她卻一腳跨過了陷阱。「真是走運，」我們都搖頭輕聲唏噓。

吃中飯時間到了，我們依依不捨離開了伏擊地點。我們相約，下午三時再來「戰場」觀看。下午來時，看到眼前的景象我們大吃一驚。原來陷阱不知被誰踩到了，在陷阱四周，是一片臭烘烘的大便結塊和水；大便結塊直愣愣躺在路兩旁，糞水被沙土和太陽光吸收得差不多了。

我們興高采烈，感到第一次合作的「戰鬥」圓滿成功了。

一個中年男人看到我們來了，罵罵咧咧，說我們缺德、沒人管，「人家好不容易從縣城賣一擔糞，叫你們全毀了。那個五十多歲的老人，一臉哭相，他回家怎麼交代呀？可憐的是，他的腳好像受傷了，走路一瘸一瘸的」。

那村民越罵越有氣，最後厲聲說道：「你們不光害了外村人，還讓我家臭不可聞。走，找你們父母說理去。」

聽中年男人一說，我們知道惹禍了，嚇得趕忙四下「抱頭鼠竄」。