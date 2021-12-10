我小時候，生活在天津大直沽的大雜院裡，每到冬季，屋裡生洋爐子做飯取暖，院子裡生爐子的小屋騰出來了：沒有門，三面牆，也就一平米。家家都把大白菜碼放在裡面，蓋上麻袋或破棉大衣；只有我們一家，還在裡面放著一些芥菜疙瘩。

大白菜按人口供應，芥菜疙瘩隨便買。買的人並不多，也只拿來醃鹹菜用，到開春鹹菜放黃豆熬著吃。芥菜疙瘩剛下來時水氣大，母親白天在窗台上一個個擺好晾著，晚上收起來和大白菜放在一起。冬天副食店的菜攤上看不見綠的，只有賣不出去的、蔫了的芥菜疙瘩還有微微的淺綠色，趕上處理價，幾毛錢一堆，母親還會買回不少。

我們家不用芥菜頭醃鹹菜，整整一個冬天只有一種吃法：熱悶芥菜絲。母親把芥菜疙瘩洗乾淨，削掉頂上一層，去掉鬚根後切絲，絲切得不粗不細。母親從不用刨絲板，她說手切的好吃，汁水都留住了。炒芥菜絲的關鍵是火候，火小了，辣味不竄；火大了，會出湯，軟綿綿的沒嚼頭。

母親在鐵鍋裡放少許香油和花椒，等花椒變色，倒入芥菜絲快速翻炒，直到鍋裡騰起熱氣；趁著熱氣把芥菜絲裝進醰子，蓋嚴蓋子，放在白菜垛裡，要悶上兩天。

盛芥菜絲的醰子是白瓷的，肚大口小像籃球，一面畫著兩位古代美女，一面寫著：「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬。」瓷醰是父親用查抄物資購買票在濱江道委託店買的，這也算得上美食 美器了。

因為不是每天都吃，滿滿一醰子能吃好長時間。吃晚飯時，我搶著拿碟子去撥芥菜絲，每次打開醰蓋的一剎那，一股冰涼的、沁人心脾的辣味直鑽鼻孔、竄眼睛、撞腦門兒，我立刻就打一個大噴嚏。

母親在芥菜絲上倒了醋，父親提醒要放少許白糖，說新下來的芥菜疙瘩辣味生猛，白糖可以使口感柔和一些。春節前後就不用放了，那時芥菜疙瘩自己的糖分已經分解出來了。有一次我感冒了，母親往芥菜絲裡多點幾滴香油，吃著吃著我們都不約而同地手捂口鼻，打起噴嚏來；父親笑著說：「好好好，噴嚏來報到，感冒嚇一跳。」

飯桌上有大白菜、大白蘿蔔，隔三岔五才有芥菜絲，我們兄妹都是搶著吃，無論米飯還是窩頭，一樣下飯。有時候，父親讓我給同院的堂叔八伯端去一碗，八伯愛喝酒，當酒菜；他還愛踢球，朋友多，有人趕上吃芥菜絲，都讚不絕口，一來二去和我們都熟了。一次春節他們在一起喝酒，其中一位伯伯端著碟子在院子裡喊我媽：「四嫂子，我撥一碟子芥菜絲啊，到您這院，不吃芥菜絲可就冤了。」

幾十年過去，到冬天，我總愛買幾個芥菜疙瘩，在陽台晾幾天，做好熱悶芥菜絲放進冰箱，很方便。撥出一碟子，辣辣的，幾個噴嚏下來，眼睛也濕了，美美地想著當年和父母吃飯的情景。熱悶芥菜絲的味道，是家的味道，是至今能使我安穩舒心的味道。