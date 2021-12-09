《老照片說故事》我的叔公叔婆

九奶奶（左起） ，九爺爺，作者，作者母親，作者小叔（九爺爺的兒子）。

月前以一○三歲高齡去世的清華大學著名教授──水業泰斗許葆玖老先生，是我爺爺最小的弟弟，排行第九，我稱他「九爺爺」，他的夫人我叫「九奶奶」。

見到九爺爺、九奶奶時我才五歲，媽媽到北京 出差，白天辦事時，就將我放在九爺爺、九奶奶那裡。他們住在清華園內教授樓的一樓，這樣九奶奶就可以擁有一個花園，栽種她最愛的玫瑰。她常牽著我到園內，一一指給我看她的寶貝們，甚至可以說出每一朵花跟昨天有何不同。

「跟我們在美國的大房子大花園不能比呀，」她說，可是九爺爺一心要回來，為自己的國家做事。中國衛生工程界早期從美國「海歸」的博士僅有兩位，九爺爺是其中之一。

九奶奶給我看他們在美國的照片，印象最深的，是她的一張半側身肖像，雲鬢舒捲，而當時我百思不得其解的卻是：「為什麼她額頭上的頭髮梳那麼高，卻不會掉下來？」

美麗的九奶奶當年追求者眾，一場大病後，因藥物作用變得很胖，唯有九爺爺不離不棄陪伴在旁；這也是九奶奶雖然更喜歡美國的生活，卻也毫無怨言跟九爺爺回到中國的原因。兩人從未分開過，直到九奶奶病逝。

對九爺爺唯一的印象是他的專注。他大部分時間都在教課，沒上班時則永遠坐在他的書桌前看書或寫東西。即便如此忙於工作，他還是在我們離京前，陪我們去了十三陵，這才有了這張彌足珍貴的照片。

看著照片，我遺憾的是移居美國後，沒有太多機會再向老人家請安；快慰的是，他終於可以和篤信基督教的九奶奶在天上團聚了。