上世紀七○年代文革內亂期間，我去鄉下看望三姑，她那時已是年逾古稀之人，見親姪子去看她，既高興又熱情，問長問短談興甚高。正在這時姑父從屋裡走了出來，我趕緊起身向他問好，他說：「還活著就算好啊，你來我家沒有什麼東西給你吃，叫你三姑炒白菜吧。」我說：「今天來看著二老身體尚好，很高興，吃什麼飯都行。」

那個年代，地瓜、地瓜乾或高粱煎餅、小豆腐（用蘿蔔纓或各種可食野菜加少量大豆粉渣製成），就是大多數農民常年的主食；吃飯時就塊鹹菜或大蔥大蒜，平素很少有炒菜吃的。三姑從屋外廈子裡拿來半顆切過的白菜，洗淨後在鍋台旁的木板上切成條，隨後切了點蔥花和薑絲，然後從一個罐子裡掏出了八、九粒蓖麻籽，去皮後用刀拍碎準備熗鍋。

我邊燒著柴火，邊看著三姑炒菜。她先把蓖麻子放進鍋裡，剎時就看到鍋底有些溼潤，還伴隨著一絲絲怪怪的味道。她接著把蔥薑鹽放入鍋裡，然後將切好的白菜全倒了進去，開始用鏟子翻炒。

不一會兒白菜就炒好了。盛出後，我們三人就用地瓜乾煎餅捲上炒白菜，外加一小碟嫩蓖麻籽鹹菜吃了起來。姑父邊吃邊問道：「你們在城裡撈不著吃蓖麻子油炒菜吧，好吃不？」我說：「不怎麼好吃，不如豆油炒菜香。」三姑說：「豆油？自從過了年到這，還沒見過油珠呢，村裡一些人家都是用蓖麻籽炒菜吃呢。」

三姑家可能是被劃為富農（亦或是上中農）成分，加之傳說她的獨生兒子去了台灣（至今生不見人，死不見屍）；不管去沒去台灣，台屬的帽子先戴上了，因此他們夫妻二人在文革中沒少挨批鬥。她家的生活比一般村民更差些，炒菜用蓖麻籽油熗鍋，就不是什麼新聞了。

近日看到一條食用蓖麻籽油毒死人的訊息，我聯想到了半個世紀前，在我三姑家吃蓖麻籽油炒白菜的情景，還極為後怕，頓時竟出了一身冷汗。當時若吃的量大點，可能就嗚呼哀哉沒有命了。

次日就此問題，我聯繫到了在美國某製藥公司工作的兒子，問他當年農村一些家庭以蓖麻籽油代替豆油、花生油做菜，雖沒聽說毒死人，但是會不會有後遺症？兒子肯定地回答道：「菎麻籽油遇熱後毒性就消失了，您就在老姑家吃過一次蓖麻籽油炒白菜，甭擔心害怕。但是用嫩蓖麻籽醃鹹菜吃，是能中毒的。」