過往的幾十載歲月，我家曾有過一次種族更改經歷。這次看似尋常的變動，卻在隨後的時光裡，在我們家引發數次小小的地震 。

從記事時起，我便知曉自己是大漢民族子孫。之後上小學、中學、上山下鄉插隊落戶，甚至到知青大隊返城參加工作，相關部門要求填寫的登記表格、檔案材料，我都填寫了漢族。

這是源於我們很小的時候，父母就鄭重相告：「我們全家人都是漢民族。」由此，人生走過三十個春秋之際，我在春風秋霜夏雨冬雪輪迴交替中，已經把漢民族的風俗習慣印在腦海、刻入心間。我熱愛這個民族，尤其是對「豬肉燉粉條子」刻骨銘心。

然而，一九八八年初夏時節，單獨回遼西老家探親的父親，返回時拿出一張當地證明：我家老祖宗是滿族人。追問根源，父親回答：「老家有關部門考證，滿族梟雄努爾哈赤當年率八旗子弟征戰遼西時，曾在我的老家區域駐紮過，國家去年正式把老家義縣定為滿族自治縣。」就這樣，我們全家人變成了滿族後裔。種族更改，全家人欣喜異常，立即擺桌設宴慶賀一番。哈哈，我們是少數民族啦！從此，各種報表開始填寫滿族了。

得知我變成少數民族，好多同事及友人對我戲言：「你可以再要一個孩子啦！」

我當即擺手加搖頭：「不行啊，一是政策明文規定，夫妻雙方都是少數民族，才可以要兩個孩子，我是少數民族了，但我妻子卻不是，她是漢族。二是我和妻子現在養兒子一人，都感到經濟不足，再要一個，真養不起呀！」

雖然變為滿族一員，但對滿族歷史脈絡、風情習俗知之甚少，只曉得這個民族不吃狗肉。順便坦白一下，鄙人屬狗。老祖宗規定不准吃狗肉豈不是大好事？

然而，我這個女真人的後補後裔，成人以後，特別是進入廣播媒體工作之初，經常南來北往，東奔西走，吃百家飯，喝百家酒，已把狗肉入口之醇香銘記於心。因而，不經意時還時常隨他人走進狗肉館、狗肉城。每逢這時，我便在心裡祈禱：「請老祖宗原諒，請世人理解我的大逆不道，因為我畢竟是一個後補滿族人。」

我兒子卻從小認祖歸宗。不僅不食狗肉，還沿襲發揚了祖先奮發進取之精神，一路頑強拚搏、奮力前行：上小學、念初中、讀高中、考大學。考大學那年，國家已有優惠政策，少數民族子女可以高考 加分；我四處打探得知，滿族不算少數民族，不在加分之列。結果，高考分數一公布，兒子分數竟與一本錄取線相差一分，同時還因第一志願沒選好，被申請填報的志願學校一概拒絕。這時妻子坦言：「咱家要是少數民族就好了，兒子既能加分考上一本大學，也不會被報考學校無情拋棄。」但木已成舟、磚已成型。兒子為求學無門，心急如焚，唉聲嘆氣。目及此景，我心如刀絞，硬著頭皮四處求朋尋友，最後掏出幾千元人情費，讓兒子以高出七十二分的成績，進入當地一所普通二本大學就讀。

還好，兒子把高考挫折失敗化作了前進的行動力，一進大學校園，就以滿族民眾擁有的特質，奮力學習英語。兒子先利用大二暑假到瀋陽新東方英語學校學習，後又在大三寒假，前往北京 新東方學校補習英語；接著晝夜兼程、馬不停蹄奔往哈爾濱、大連及北京參加出國英語考試。

臨近大學畢業，兒子獲得出國托福英語和jre考試合格證書。不久，他前往美國奧勒岡州立大學讀研究生。更令人欣喜的是，研究生一畢業，兒子又報考美國註冊會計師，僅用一年時間完成四科考試。與此同時，通過積極申請和努力，拿到了身分，購買住房成立小家，並把我和妻子帶來美國。

棲身美國短短八載時光，兒子把滿族人的奮發進取，揮發得淋漓盡致，給人生繪製了一幅景觀畫，書寫了一首動人的詩篇。