《老物件情懷》成雙成對

新婚後婆婆送的象牙筷子。

四十多年前，外子和我於新婚後到婆家聚餐時，婆婆送給我們兩雙微微泛黃「首方足圓」的象牙筷子，並祝福我們「成雙成對，白首偕老」。婆婆又說，這兩雙筷子是她的大姊、我們的芬姨送她的結婚紀念品，她一直將它們珍藏著，未曾使用過；如今她將筷子與祝福傳承給我們。

返家後，我們因為平素習慣使用輕便、價廉、易處理的木筷，於是便將質地較重、易摔碰、且使用不便的兩雙象牙筷當成工藝品，留存在酒櫃中。

我雖無緣與芬姨相見，但由婆婆口中得知她娘家世居廣東防城（今屬廣西），手足有十餘人，婆婆排行第九。在當時舊社會的保守民風下，子女婚姻多由家庭包辦，芬姨是婆婆家中的長女，十多歲時即許配給家中世代務農、耕讀傳家的姨父。

不久，姨父隻身在外求學、參軍；在舊禮教成長下的芬姨遵守三從四德，處處以夫君為重，攜一幼子留守家鄉；直至姨父升任旅長時，芬姨才跟隨夫婿搬遷至廣州，但其時姨父已有年輕貌美之妾隨侍在側。在清末民初男子家中除了妻子之外，還有妾婢為司空見慣之事，芬姨在萬般無奈下，逆來順受，潛心學佛，與世無爭。

姨父戎馬軍旅，身居要職，主政廣東，後晉任為一級上將，平日對芬姨仍如往昔般以元配之禮相待，對岳家更是恭敬如初。抗日戰爭爆發時，芬姨與已成年的兒子赴香港 定居，於上世紀六○年代病故於香港。

近日，在家整理衣物時，我發現靜躺在五斗櫃中、歷經歲月印記而有紀念價值的兩雙筷子，三十餘年前它們與我們一起飄洋過海來到異域。如今，我更加珍惜這兩雙因受「野生動物保護法」而禁售的象牙製品，這是豁達、堅強的芬姨將其內心對婚姻的憧憬與期盼，藉由兩雙筷子寄望給她的家妹。

我公婆在物質上雖不富裕，但兩人朝夕相處、和睦溫馨的精神生活，令人稱羨。這或許正是芬姨在空虛寂寞日子中，所渴望得到的生活。我慶幸自己生長在男女平等且平權的社會，使我能夠行動、思考、 經濟獨立。外子和我也從雙方自主的婚姻中學習到：用一雙筷子品嘗生活中的酸甜苦辣，牽手走過風雨。我們在「筷子成雙，相互扶持」中生活，將日子過得有滋有味。