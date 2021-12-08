在曼哈頓送外賣（下）

轉眼到了十一月，紐約天氣逐漸變冷。一個風雨交加、陰冷潮濕的傍晚，外賣經理突然找我去，拿了一張外賣單給我。地址是二十四街，距餐館有二十八街之多。我當時表示不願送，他卻堅持要我去，我還是想保住這份工作，只能拿起送餐袋出門。

一路上，雨越下越大，街上濕滑寒冷，騎車十分困難，我只能勉強維持，在艱難中前行。騎了二十幾分鐘後，我看到二十五街的街牌，目的地已經在望。正當我心情略放鬆之時，一輛轎車以超乎尋常的速度從我身邊飛馳而過，擦了一下我的自行車，我的人和車頓時被撞飛。而那輛轎車速度未減半分，僅一、兩秒鐘就消失在我的視線裡。

我掙扎著從地上爬起來，車被撞壞，手臂和腿都擦破皮流了血，萬幸的是沒有受重傷。周圍行人只顧自己趕路，只有一位黑人女士停下腳步問：「Are you okay？」我點了點頭，感到憤怒又悲傷，眼淚差點落下。此時，我已無法送外賣，就推著自行車回到飯店，結果經理不但不寬慰我，還抱怨外賣沒送成。第二天早上，我到飯店與經理交涉，要求補償受傷、誤工與自行車撞壞的經濟損失，結果遭到拒絕，我不滿之下，當即辭職。

我辭職時是十一月，但尚未完成之前立下的賺學費目標。於是，我又一次運用世界日報的廣告，在另一家餐館找到一份送外賣的工作，一直幹到十二月下旬。一九八六年聖誕過後我辭去工作，準備去匹茲堡上學。

在離開紐約前夕，我和大學的一位校友通了電話，他當時也在曼哈頓 送外賣。他對我說：「別忘了，我們是上海來的，上海可是和紐約並肩齊驅的大城市。我們上海人學成以後，一定要回到曼哈頓來上班。」對他的贈言，我只是一笑置之。

光陰荏苒，歲月如梭，轉眼間十一年過去了，期間我輾轉於匹茲堡、維吉尼亞、德克薩斯、新澤西求學求職，專業也一改再改，從戲劇、會計、信息系統到計算機。

一九九七年，我在新澤西的一家公司上班，同時委託職業經紀人為我找工作。十二月上旬的一天，職業經紀人打電話給我說，有兩家公司同時願意錄用我；一家公司位於新澤西州 ，另一家則是位於曼哈頓中心地段的HBO公司。

此時，我依稀回憶起了十一年前在曼哈頓送外賣時的美夢和那位校友的贈言，儘管我知道回曼哈頓上班，花在通勤的時間要多得不少，但還是幾乎沒有猶豫，就選擇到HBO公司上班。一九九七年聖誕剛過，在整整十一年後，我又回到曼哈頓上班，成為當年曾羨慕過的中城高樓大廈裡的白領族。

剛上班的那幾天，正值聖誕和新年，公司裡沒什麼事。我所能做的，只是呆呆地望著窗外。望著張燈結綵的櫥窗，望著街上喜氣洋洋的人群，感受一派節日氣氛，不由思緒萬千。十一年前，我也在曼哈頓度過感恩節、聖誕節 ，卻是以一種完全不同的心情。

如今，一個奢侈的夢、遙遠的夢、看來實現不了的夢，居然實現了。當然，不是所有的夢都能實現，甚至可以說，多數的夢不能實現。但是，人生仍然需要美夢。

➤➤➤在曼哈頓送外賣（上）