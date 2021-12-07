在半世紀以前，對蝸居在大雜院或筒子樓裡的北京 平頭百姓來說，一間房半間床的家裡，根本不具備洗澡的條件。要想舒舒服服地洗熱水澡，讓緊巴巴的身體徹底放鬆下來，就得去公共浴室。

那時候，北京的澡堂子都是國營的單位，統一規畫出大同小異的布局。最外面的門面房是個狹長的售票處，在這裡交錢買票後，售票員遞出一張洗澡票，還有一個可套在手腕上的橡皮圈；上面栓著一把帶著鑰匙的小鎖及寫明儲物櫃編號的鋁製小圓牌。

中間寬大幽暗的休息大廳裡，被一人多高、兩兩一組存放衣物的儲物櫃，分隔成若干個相對封閉的小隔間。儲物櫃的下面是張一面上了隔板、供客人小憩的單人床，兩個儲物櫃中間擺著茶几，上面是梳妝鏡，底下放著痰盂。

客人按照手裡的編號牌找到自己的儲物櫃，脫光衣服後，便可進入最裡面、用白色瓷磚鋪地漫牆的洗浴室。洗浴室分成淋浴間和泡澡間，泡澡間裡有溫水和熱水兩個泡澡池，牆的四周掛著噴頭，淋浴間的中央往往會擺上幾張供人搓澡的床。

來到熱氣騰騰的洗浴室，洗澡客都會迫不及待地直奔熱水池，側身在一尺來寬、鑲著白瓷磚的浴池沿子上坐穩，將手伸向浴池，撩起水來試試水溫。然後翹起腳來轉動身體，讓腳懸在熱氣繚繞的水面上，牙縫裡絲絲地吸著氣，一點一點地將雙腳往水裡放。在腳後跟碰著水面的那一剎那，就聽「呦！」一聲，情不自禁叫出聲來，被燙著了的腳，本能地高高抬起。

但泡個熱水澡的念頭，還是讓人咬緊牙關，小心翼翼地再次把腳放進熱水裡，經過一番齜牙咧嘴、表情誇張、呈痛苦狀的掙扎後，雙腳適應了水溫，終於著了地。

之後屈膝收腹，用腰背緊緊貼住浴池沿子，慢慢往水裡滑，等屁股碰到淹沒於水中的浴池台階時，憋氣閉眼順勢一溜，整個身子就斜躺著鑽進了熱水中。咬著牙忍受蔓延周身的火辣燒灼感，心裡默數著一二三四五，腦裡有種漸漸放空的感覺。

三到五分鐘過後，猛然起身，抖落著身上的水珠，瞄上一眼被熱水燙成了粉撲撲的軀體，心滿意足地舒了一口氣，一種痛並快樂著的舒暢，油然而生。

如此重複多次，直到身體感覺不出水的灼熱感了，便可起身躺在淋浴間的床上請人搓澡。不過搓澡要另外付費，更多人為了省下這點錢，會讓一起來洗澡的同伴給自己搓。沒有跟同伴一起來的人要先找個同樣落單的人攀談，然後客氣地提出先給對方搓澡的建議。

那年頭提出這建議，就是浴室裡約定俗成，相互給對方搓泥兒，一般人都會欣然接受。放在人們之間防範之心很重的當今，兩個赤身裸體又素不相識的人彼此搓澡的互助行為，就顯得十分冒失了。

「穿林海，跨雪原，氣沖霄漢……」，「從草原來到天安門 廣場，高舉金杯把贊歌唱……」淋浴間封閉的環境，瀰漫的水氣，能讓歌聲變得更加飽滿。由此，伴著嘩嘩的水聲，蒸氣朦朧的淋浴間變成洗澡客們扯開嗓子，引吭高歌的練歌房。嘹亮雄渾的歌唱聲總是此伏彼起，也是淋浴間裡一景。

「一泡二搓三淋浴」是北京人到澡堂子泡澡時，一成不變的套路。洗透搓沖爽了，還不算完事，要找來免費的白色毛巾被，一條裹在腰間擋住私處，一條披在肩頭，晃晃悠悠地來到自己的儲物櫃前；先泡上一壺高末，然後光著身子裹著毛巾被，四仰八叉地躺在床上呼呼大睡一覺。

等覺醒了，壺裡的茶也放涼了，喝口水潤潤嗓子，不管認識不認識，都得跟周圍的人有一搭沒一搭地神侃海聊一番，之後就可穿上衣服，心滿意足地拍拍屁股走人了。