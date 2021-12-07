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《老物件情懷》不銹的紀念

張煤
從工作的店裡買下餐具，紀念不銹（不朽）。
從工作的店裡買下餐具，紀念不銹（不朽）。

二次移民的號角吹響，我們將棄家投奔女兒，唯有家中那套不銹鋼餐具（見圖）難以割捨。

二十一年前，我們懷揣別人的錢（親戚朋友拼湊），空降多倫多；記者出身的妻子操著妙筆生花的纖纖細手去衣廠掃地，我拉下教授的面子，到一元店當庫管。

一元店倉庫在地下，送貨司機把貨放在傳送帶運下來，我一箱一箱分類在貨架放好；店裡需要上貨，我又一箱一箱搬到樓上店面。

從大學教授到打工仔，失落不可謂不大，不管有多大的思想準備也難以釋懷，更何況看不到隧道盡頭的光亮。

地下倉庫有兩個籃球場大，傳送帶一停，非常寂靜，只聽見日光燈鎮流器的電流聲。有活幹還好，一停下來便時常浮想：十幾歲採煤時寂靜昏暗的礦井，上山下鄉時隨風起浪的青紗帳，在大學階梯教室監考時學生奮筆疾書的沙沙聲。

窗外大雪紛飛寒風呼嘯，為驅趕寂寞給自己壯膽，我把會唱的歌都唱完了，「我的祖國」、「大海我故鄉」，最愛唱的是樣板戲「智取威虎山」著名唱段「打虎上山」：「恨不得急令飛雪化春水，迎來春色換人間。」

幸虧國內好友來電點撥了我，「別用自己的短處跟別人的長處比」。我因此決心走出庫房重回講台。辭職那天，我從店裡買下這套餐具，一是經久耐用（外加員工折扣），更是以為不銹（不朽）紀念，一如我們的剛強意志。

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