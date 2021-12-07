在曼哈頓送外賣（上）

曼哈頓 是紐約市的中心區，也是我非常熟悉的地方。在退休前，我曾在四十二街上、距時代廣場僅咫尺之遙的格力斯大樓（Grace Building）上班長達近十九年。但奇怪的是，近幾年來常在我腦海縈繞的，卻不是那十九年的白領生涯，而是那年我在曼哈頓送外賣的點點滴滴。

一九八六年，我從上海來到美國留學，那年匹茲堡大學錄取我為戲劇系研究生，但是沒有給我任何形式的獎學金；當時我的口袋裡，只有區區六十五美元。

那時中國的規定是，到紐約可以換四十五美元，我因為要再轉去匹茲堡，再加二十美元。這聽上去似乎匪夷所思，但那時確確實實是這樣規定的。再者，就算能多換美元，我也沒有這個能力。

當時美元與人民幣的匯率是一比八點八。而一張上海到紐約的飛機票，已花去了我二千五百元人民幣（當時約三百九十美元），我多年來的積蓄已經所剩無幾。我必須先打工，掙下學費和生活費，而紐約聽說是容易找到打工機會的地方。

到紐約後，幾經輾轉周折，我找到了一處位於中城二十八街的小公寓，與兩位中國來的同胞合租，用借來的錢付了第一個月的房租兩百元。生存的壓力，迫使我沒有時間打開行李，就馬上出去買了一份世界日報，因為聽朋友說，世界日報上登有大量的徵人廣告。

我按照廣告打了幾通電話出去，有一家中餐館 要我馬上去面試。結果被告知，我第二日即可來上班，這對當時幾乎身無分文的我來說，可說是天大的喜事。那是九月的一天，於此開始了我在曼哈頓三個多月的送外賣生涯。

這家中餐館位於中城五十二街，周圍有很多辦公樓和住宅。距離紐約知名地標，例如洛克菲勒中心、時代廣場、第五大道、麥迪遜大道都不算太遠，所以外賣生意頗好。

我上班第一天就接到洛克菲勒中心的外送單，當時我對周邊環境一無所知，外賣經理告訴我，「你騎車到第五大道，然後朝下城方向轉，看到彩旗飄揚的地方，那就是洛克菲勒中心」。

按照外賣經理生動的指示，我果然一下就找到了洛克菲勒中心。隨著送外賣時間的推移，我對環境也熟悉了起來。

送外賣，老闆給的工資很少，小費才是主要收入，所以我對顧客給的小費是很在乎的。有一天我去送外賣，門開了，出來的是一位美國老人。

他看我很累的樣子，居然招呼我進去坐一會兒，還給了我一張五元作為小費。他點的餐，一般小費也只需一、兩元，這可是超出我預期的高額小費啊。我還未坐定，他就問我：「有沒有移民困擾，想不想辦綠卡 啊？」我說：「當然想。」

他說：「我是律師，你可以來找我。」我說：「現在沒有條件，以後吧。」他馬上說：「記得一定要來找我。我可不是普通的律師，我是有三十多年經驗的專業移民律師。」離開他家時，我不由想，現在自己連吃飽飯都有問題，哪有心情談綠卡。

在曼哈頓送外賣，也常常遇到不順利的事。一天晚上，我到一戶住宅樓送外賣，出來的時候卻發現自行車不見了，而這車是上了鎖的。

那晚，我沮喪地回到餐館，同事們聽聞此事，紛紛告訴我那幢樓附近環境不好，被偷被搶時有發生，去那附近須十分小心。

這部自行車是我的私人財產，是我幾周前花了六十元從一家舊貨店買的。無奈之下，我只能又到那家店買一部舊自行車，真是屋漏偏逢連夜雨，這可是我當時的一筆大損失。從那以後，晚上出去送外賣，我都用大鎖把自行車鎖在電線桿上。

這家餐館每天中午時分，送辦公樓外賣的生意特別好，幾乎是應接不暇。每天，當我在辦公樓之間送外賣，看到那些西裝革履、衣著光鮮的男女，在漂亮華麗的大樓裡進進出出，不由從心底升起一股羨慕之情。我在想，我能成為他們其中的一員嗎？

想完，連自己也忍不住發笑，對當時英語都講不好的我來說，這可說是一個「奢侈的美夢」。

➤➤➤在曼哈頓送外賣（下）