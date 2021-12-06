在世間，行走著一些孤獨的身影。童年，在我居住的街區有一名外國老太太，戴著棕色的小禮帽，帽子上插著一片失去光澤的羽毛；她蒙著深色的面紗，棕色衣裙樣式老舊，袖口和肘部磨得發亮，半高跟舊皮鞋的鞋面起了皺，至於手裡的小皮包，已經辨不出是什麼顏色了。人群中的她如此獨特。只要她走過，摩肩接踵的行人會自動跟她拉開距離，就像在她的周圍豎起了無形的籬笆，前後左右留出二、三呎的空間。

從她微駝的背和緩慢的步伐，看得出她老了。沒聽她說過話，也未見過她藏在面紗後的容顏，不知她從哪兒來，往哪兒去。

有一天，我跟同學在放學的路上遇到了她，決定去跟蹤，看她究竟住在哪幢房子裡。我們放輕腳步，壓低嗓音，自以為躡手躡腳，跟在她身後；老太太對我們視而不見，面無表情地繼續前行，不時駐足於各個店鋪。

隔著櫥窗望進去，老太太在店鋪裡舉起手，手上戴著深色的抽紗手套，指向她要買的商品，一根紅腸、兩個羅宋麵包、一小包方糖、幾個橘子。我們在店鋪外竊竊私語：「童話書上的老巫婆，是不是也戴著這樣的手套？」

店員用淡褐色的牛皮紙把東西包起來，紙包外紮了紅色的細繩子，繩頭打一個小圈，便於拎提。走走停停，老太太的紙包一個個多起來，而我們的耐心則一分分少下去。

走過了商業區，老太太在一條僻靜的小馬路拐了彎，那裡行人稀少，偶爾有一輛自行車緩行而過。在那條路的一頭，擺了幾個舊貨攤，雜七雜八的老物件，陳舊昏暗，老闆懶洋洋地坐在破舊的籐椅裡，喝茶看報。

老太太這會兒變成了魔術師，她的手上突然出現了一個深藍色的玻璃瓶，在陽光下，藍玻璃發出瑰麗的光。她一動不動，注視了很久很久。我們不明白，一個玻璃瓶有什麼可看的？這會兒，我們已經忘了要壓低嗓音，你一言我一語。

老太太終於放下了玻璃瓶，又放下了手中的牛皮紙包，從灰塵中捧出了一個精致的捷克車料玻璃缸，在手中轉動著，前後左右，細細打量。她的全神貫注讓我們徹底喪失了耐心。一個夥伴沿著街沿，誇張地跛行，漸行漸遠，我們一個個緊緊跟上，一腳高一腳低，哈哈大笑，把舊貨攤和老太太丟在腦後。在路口的拐角，不經意地回頭，老太太手中的玻璃缸，正折射出七彩的光芒。

關於老太太，有人說她是白俄人；有人說她嫁給中國人，後來成了寡婦；有人說她之所以戴面紗，是因為有個木頭鼻子，讓我們聯想到小木偶皮諾丘，說了謊，鼻子就會變長。

童年，儘管周圍的基調是紅色的，但是殘留下來的其他色彩尚未滌淨，生活裡有革命，也有童話。可是，紅八月來了，紅袖章、紅書、紅旗鋪天蓋地；舊貨攤被砸了，老太太也不見了。她成了一個永遠的謎。

我的記憶裡，有一個孤獨的身影。這個身影讓一群孩子在紅色世界裡看到了不一樣的顏色，雖然只是轉瞬即逝的一小點棕色。