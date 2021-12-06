在文革期間長大的人，都經歷過每次上學、工作都要填登記表，其中有一欄是家庭出身。五○年代出生的我，文革開始時十歲正在上小學，就需填各種表格；從小到大，家庭出身一直是我心裡陰影。

出身是指父母、尤其是父親賴以生存的職業。我父母都是北大醫院的醫生，我問父親我的出身是什麼？父親想了想說：「就填醫生吧！」上交登記表時，老師說醫生不是出身，是職業。我當時就讀北京 第一實驗小學，大多數同學的出身都是高幹，至少也是革幹或革軍，我覺得低人一等，抬不起頭。

上中學時，由於就近入學，就讀宣武區胡同裡的北京四十三中學，身邊的同學們和小學相比就完全不同了；同學們的家庭出身一般都是工人、貧下中農或城市貧民。學校對填表要求也比較高，因為年級的政治輔導員要逐一審查。她把我叫到辦公室，告訴我出身沒有醫生，你可以填職員。我相信了她的指導，就寫了職員。回家後告訴我父母，他們也沒有當回事。

我們在文革期間住在醫院宿舍。院子裡有二十幾戶人家，大部分醫生家庭出身都不好。因為他們在一九四九年前能上大學，家庭成分多是剝削階級，家道殷實像地主、資本家、房產主等。樓上劉姓一家的主人是在醫院洗衣房工作，出身是中農，他們的孩子和我們在同一中學。幾個月以後，再次填出身時，劉家的孩子寫的是革幹。當時我問他，你們家不是中農嗎？他回答說，我爸爸現在是醫院革命造反團的團長，是革命幹部。

一九七一年到農村插隊時，農民老鄉們根本就不管你是什麼出身，只要每天打鐘上工時，人到了就行了。一九七四年進入工廠後，填表更多，也更嚴格了。我們幾十個新入廠的工人在小禮堂報到，廠長和黨委書記都在場歡迎新員工。

人事科科長看到我的填表後，就說：「醫生不是出身啊！」黨委程書記聽到後，一臉嚴肅地對我們說，醫生就是自由職業者。我回了他一句：「我父親一九四六至一九四九年是醫學院的學生。我可以填出身是學生嗎？」他瞪了我一眼，沒有回答。幾個月以後，部隊到工廠來徵兵。年輕人血氣方剛，在人事科動員之後，就報了名。當時徵兵的部隊領導是個營長，一身戎裝，英俊瀟灑，令人羨慕。我們十幾個新工人經過體檢和政治審查後，在大會議室裡等待領導宣布哪幾個符合條件，可以應徵入伍。

當科長念到我的名字時，說顧華政審由於有海外關係，不徵用。程書記接著說，我們絕不可以把槍桿子交給和國外階級敵人有關係的人。我當時覺得一盆冰水把我從頭冷到腳，我出身不好已經是不爭的事實，本來以為是可以教育好的子女，可怎麼還有海外關係？回家問父親，才知道他有一個同父異母的姊姊在台灣，從來沒有告訴過我。

現在想起來，我還得感謝這位程書記。因為當年沒能去當兵，才能上醫學院和研究所，成為醫生。畢業後來到洛杉磯 懸壺濟世，享受自由世界，再也不用擔心怎麼填出身登記表了。