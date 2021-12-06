《老照片說故事》重回青少年時光

結識一大伙被當時社會認為的「狐群狗黨」，玩起十三張、寶寶等賭博遊戲。

七○年代初，大多數青少年都要「上山下鄉」。我高中畢業的那一年，剛好政策改變，每家的長子、長女留城，並安排工作。我被分配到工廠，每月可拿十元的學徒費。

在三班制的車間當軋延工，負責將原料銅棒或鋁棒拉壓成銅線或鋁線。這是我們這家生產電線漆包線工廠的一個工序。工作完成後，還要將這些半成品交到拉絲車間，繼續拉絲、包塑料做成電線或打漆做成漆包線。

這是沒什麼技術含量、簡單重複的工作，對我完全沒有吸引力。更要命的是該工作要三班倒，每隔兩周就要輪上深夜十二時至次日早上八時的班。對於我這個十六、七歲的青少年來說，實在無法適應，每次都是在鬧鐘中驚魂起床，痛苦不堪。這段時間的痛苦經歷，甚至來美二十年後，不時還會晚上發惡夢，夢見自己無法準時起床搭車，結果上班遲到。

當時的中國正是文革期間，除了工作單調，生活也極為乏味。從上海灘到戈壁沙灘，從萬泉河到烏蘇里江，整個大地僅有八個樣板戲，青少年總得找些樂子。我所在的廣州鄰靠港澳，市區有些地方多少可以收到香港 商業電台的節目，如廣播劇、港台的時代曲。雖然收聽效果不好，常伴有沙沙的干擾聲，或斷斷續續或大聲小聲，總算有一點寄託。當然，這樣的消遣娛樂實在不夠，於是自己動手做溜冰鞋，在住處不遠的廣州文化公園的溜冰場玩耍，玩多了覺得無聊，開始學打牌賭錢。

我在學校中、工廠裡、泳池旁，結識了一大伙穿著尖領衫、喇叭褲、人字拖鞋，哼著被當時社會認為靡靡之音歌曲的「狐群狗黨」，玩起了十三張、寶寶等賭博遊戲（見圖）。雖然賭資不大，但賭博行為使人意志消沉，心理扭曲，人性中醜的一面顯露。總之，除了上班工作、為偷渡香港游泳鍛鍊外，縱情賭博，直到父母逼著複習高考為止。

來美學習、工作、生活的四十年中，因環境改變生活所需，再加上我在大學的商業服務部上班，上司要求我不要去賭場，我這壞習慣才得以戒掉。二○一八年退休後，重拾一九九九年開投資 戶口剩下的那些「殘兵敗將」，偶爾做一些股票 買賣，但知識有限，沒得到多大收益。

二○二○年二月，疫情蔓延全球，飛機停飛，世界各地封城閉戶；華爾街繼續營運，但股價不斷下滑，更在三月十八號跌到幾年來的谷底。我從YouTube接受投資專家建議買股，從那時開始，住在西部的我在開市日準時六時起床，天天看行情、周周炒股票，成了一個Day trader。

玩股票不亦樂乎，尤其是看著買入的股票升值更是開心，自然想起當年幾個沙煲兄弟無所事事玩賭博，好像回到了少年時代。不過不同的是，今天買賣股票是合法的投資，心態上也平靜健康多了，與賭博根本不是同一回事。不過由此也懷念起當年的那一班難兄難弟，他們過得還好嗎？