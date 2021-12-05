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台大宿舍的伙食

江上冰

讀大二時，我從台大校本部的第八宿舍，搬到法學院旁邊的男生第四宿舍。

這是一幢木料建築，只有二層樓，共有二十多個房間，每個房間住八位學生。房間內兩側靠牆壁，共有四組上下鋪，我們八人的書桌是四張與四張面對面相望，在寢室的正中間，相當擁擠。我睡的床位是靠忠孝東路的窗旁上鋪。

整棟第四宿舍，住了大約一百五十名學生，樓上另外最西側有一間軍訓教官房間。學生的組成來自各處，大致分成四類，第一類是像我這種拿工讀獎助金、台灣本地考入的外縣市學生；第二類是僑生，大部分來自香港、東南亞等地；第三類是「寄讀生」，就是有一群在中國時就已讀大一、大二，跟著政府撤退到台的學生，例如南京中央大學，他們的學籍還掛在中央大學，但在台大寄讀，將來畢業也是領中央大學的畢業證書；第四類是台北本地生，因某種原因來住宿舍。這其中，我這類領工讀獎助金的學生，以及寄讀生是比較窮困的。

工讀獎助金一個月六十多元，要吃一個月的三餐，真是不簡單。我們宿舍廚房共有兩位伙夫，每天煮的三餐內容，現在的年輕人可能很難想像。早飯，是伙夫拿個大桶煮一大鍋稀飯，配上一樣小菜；小菜通常有兩種，一個是油炒花生，另一則是兩小塊紅色豆腐乳，有時多兩片黃瓜，如此而已。

每天早上，大約七時開始供應早餐，早起的宿舍學生下樓去撈稀飯，用個大勺子盡量多撈一點米粒；到了八時以後，米粒早已被撈光，飯桶裡都是稀飯水，我們也懶得撈了，吃幾顆花生米就準備去上課。曾經有一次，我一顆一顆數著小碟子裡的花生數量，三十六顆。是的，我就以三十六顆花生為早餐，維持我一個上午聽課的體力。

至於中晚餐，大部分是米飯配一盤味噌湯煮高麗菜，夏天高麗菜較少，改供應炒黃綠豆芽，米飯盡量供應。周三、周六的晚餐是打牙祭的時間，通常會多一片紅燒豬肉。

廚房的伙夫，都是跟著國民政府從中國過來的單身漢，住在宿舍裡。他們沒有薪水，唯一的「酬勞」就是給學生煮飯的鍋巴歸他們所有，這些鍋巴拿去市場賣；在那過苦日子的年代，鍋巴料理也是餐館和家庭主婦們常端出的菜色，因此賣鍋巴的所得足堪維持伙夫們每月的基本生活。

我們宿舍與餐廳是棟L形的建築，在餐廳那側外面，很多軍人眷屬會來賣自己煮的小菜，例如滷蛋、擔擔麵、豆腐煮肉等比較管飽的菜色，有些手頭寬裕的住宿生如僑生，就會向他們買小菜。

這是一般宿舍的伙食狀況，那個年代，我們不覺得太苦，認為能活得下去、可以繼續讀書，就是很好的福氣了。

大三時，我被同學選出來擔任宿舍伙食委員，委員工作是每二個月選一次。在我擔任伙食委員那兩個月，每天清早六時多就要起床；伙夫帶著我去中央市場買菜，張羅一百多位宿舍同學的三餐。

要採購的基本食材如蓬萊米、花生米、醬瓜、豆腐乳等，因用量大，每周買一次。一天一瓶花生油，再依季節不同買些蔬菜，例如高麗菜、綠豆芽等，光是買這些炒菜油與青菜，一天大約要花二百至三百元。周三、周六加菜，還要另外加買肉與蛋。

在這二個月的伙食委員任期中，我學到很多買菜的知識，像是怎麼採買才能給一百多位同學吃到基本量。而伙夫們的「薪水」每天的鍋巴，其實也有可以動手腳的地方；如果煮飯煮久一點，黏在鍋壁上的鍋巴就會厚一些，他們拿出去賣是論重量秤的，厚鍋巴可以賣到更好的價錢。

也因為這二個月的伙委經驗，回到寢室我會與同學解釋，每天買菜只有這麼多錢，又要變化菜色，又要讓同學吃得營養，實在不容易。雖然手頭寬裕的僑生們常常在伙食會議時，提出希望增加每人每天伙食費的要求，但是我們本地生較窮，不想多付錢，因此增加伙食費的提案一直沒通過。

一直到大四時，我們每月伙食費總算調高一些，來到七十多元。菜色略有改善，可惜我已經快畢業了，只能短暫享受伙食費提高後較好的三餐。不過，大學高年級時，一位住在台北的長輩偶爾會邀我去他家打牙祭，吃了許多頓有魚有肉的晚餐，相較宿舍餐廳千篇一律的餐食，已經是莫大的享受了。現在回憶起來，心裡還覺得溫暖與感謝。

東南亞

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