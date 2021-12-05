姨媽是我母親唯一的妹妹。我一歲四個月時，母親就因病去世了，一九五三年我上小學三年級，寄居在上海外婆家；我與姨媽生活在同一個屋簷下，得到她的多方關懷。姨媽那時候還不到二十五歲，擔任家庭教師，掙點微薄的工資。在我的記憶裡，姨媽常去政府部門，因其未婚夫在香港 ，她申請去完婚。現在想來，她去的應該是出入境管理部門。

姨媽不知道申請了多少次，每次都被拒絕，據說是必須證明對方的政治傾向是進步的，她不知道如何證明，只能回家流淚。兩年後事情才出現轉機：姨媽的未婚夫是攝影 愛好者，參加香港攝影展後，寄來了他的攝影作品集。姨媽將其交給政府部門審查，說明其中大部分作品是反映香港底層民眾生活的。姨媽這才得到恩准去了香港。

一九六六年文革爆發，海外關係包括港台關係幾乎等同於特務嫌疑，我不得不中斷了與姨媽的聯繫。文革結束後，姨媽於一九七八年第一次回來探親；見到我剛考取研究生，姨媽很高興，要送禮物以資鼓勵，問我想要什麼。我沒有要當時最熱門的電視機，卻希望得到袖珍計算器。

這是為什麼呢？當時我學習遇到困難，特別是數據統計。理科研究生經常做實驗，取得實驗數據後，需要作統計處理。那時電腦還未問世，我不得不耗費很多時間，用筆算作統計處理；我聽說國外開發了袖珍計算器，只有巴掌大小，卻能作多種數學運算。

姨媽很快寄來一款日本產的袖珍科學計算器，型號Casio fx-39。有了這件寶貝，我如虎添翼，順利完成了畢業論文；在此後的科研歲月裡，它一直陪伴著我，並與我一起來到美國。

一九八七年初，我工作的研究所向香港某公司購買自動生化分析儀，派我去接受培訓。那是我第一次香港之行，也是第一次出國，雖然以現在的眼光看來，去香港根本不算出國。然而當時香港尚未回歸，掛的是英國國旗，感覺上也算是跨出國門了。

姨媽和姨父帶我遊歷香港的名勝，還帶我去他們家。姨媽住在九龍彌敦道，地段挺好，可是面積並不大。小小的兩室一廳，廚房與客廳連在一起，客廳裡擺了兩張沙發和一個茶几，就只剩下很小的空間了。姨媽一家四口居住其中是相當擁擠的，完全不是想像中那般富麗堂皇。

去過姨媽家我知道了，她到香港後，全力培育子女、操持家務，靠姨父一個人掙錢。後來兩個子女留學美國與加拿大，經濟負擔就更重了。即使這樣，姨媽每個月都寄生活費給外婆，寄了三十年直到外婆過世。

當年中國物質匱乏，人們對錄音機、照相機、電視機和冰箱趨之若鶩；只要有親戚在香港，就想方設法索要，甚至認為這是理所當然的。姨媽自己生活並不寬裕，還得盡量滿足中國親友的需求。

我本來以為，姨媽和姨父會終老在生活了大半輩子的香港。然而，隨著一九九七年易幟大限臨近，他們與許多港人同樣，面臨著去或留的抉擇，這與一九四九年時南渡或北歸的抉擇頗為相似。依據自己的人生經驗，姨媽和姨父義無反顧地結束了香港生活。

他們以近七十歲的高齡，移民加拿大，定居溫哥華，度過了晚年的最後一段。我留學美國後，曾多次經過香港，到姨媽生活過的九龍彌敦道憑弔。「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，每次我都觸景生情，為姨媽的曲折人生感嘆不已。