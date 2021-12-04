我在耄耋之年回憶平生，有一些家裡的「文物」毀在我手裡，深感惋惜。

一九四九年解放，父親已在一九四八年戰亂中去世，但是我們感到家裡保存父親的百來張老照片有些危險，因為都是穿軍裝、戴軍帽，證明我們家和舊政權有關係。

當時填寫家庭出身，我都是按當時說法填寫「反動軍官」或「偽軍官」，填完都感到抬不起頭，別是一般滋味在心頭。家裡也沒有照相本，父親的一堆照片都裝在一個大信封裡，母親和我細看一遍後，無奈付之一炬；我們看著火光慢慢熄滅，彷彿父親也離我們而去，一個時代結束了。

家裡從來沒有照相機，過去十年，全家只去照相館照過一次相，大信封裡的照片大部分都是過去二十多年父親和友人的生活照。

記得有兩張照片令我印象特別深刻，一是父親在長沙會戰時去檢查湘資沅澧四江的封鎖情況，身背士兵發明的竹筒泅水裝置，在水中舉手作V字形，表達對勝利的信心；另一是一九四六年陪育申表弟去龍井遊覽，坐在「龍井」兩字旁留影。多年後我也到了那裡，我用同樣的坐姿也拍了一張照片，緬懷父親。

我在一九六二年母親去世後回到老家，看見祖母房間裡有一張父親三○年代初參加工作時，給祖母寄回來的放大照片。幾十年了，社會運動一個接一個 ，農村影響不大，村裡人都是親戚。那是父親保留下來的唯一照片，八○年代故鄉有關部門編寫本縣歷史書籍，由中央文獻出版社出版，父親的條目所附照片就是用這張照片。

我在祖母房間裡還發現一本父母結婚時的人情簿，也就是禮金登記冊，第一個就是父親的姑媽和姑父送的一百元。據說他姑父早年是一名窮書生，求親時受到質疑，是我爺爺宣稱「讀書人將來有出息」才一錘定音，所以他們記在心裡。

後來爺爺過早去世，我父親當時才三歲，祖母二十七歲開始守寡，撫養我父親成人，親友給了他們很大的資助，父親結婚時也得到姑媽和姑父的重禮。這本人情簿是很有意義的紀錄，我把它帶了出來，作為對父母的紀念。

我同時找到父親一九三○年到南京參加工作時的一本日記本，記錄他對社會的觀察和生活體驗，這實際上是難得的三○年代文字實錄，是一本珍貴的史料。我很有興趣看看他那時的情況，也就帶了出來，但因工作忙，一直沒有細看。

父親一九四七年調到山東工作，國共內戰爆發，母親力勸他離開山東回老家，父親感到困難重重，母親就停止給他回信，以此相逼；父親很著急，但又沒有辦法。一天放學，我路過校門口傳達室，看見信架上有封信，隨便拿起一看，竟然是父親寫給我的，這是以前從來沒有過的。

父親在信中抱怨母親不回信，同時談了他的苦衷，信紙超過十頁，厚厚的一封。我拿回家，媽媽看了落淚。

一九四八年父親死難，這封信等於是他的遺書，家裡一直保存著。直到解放後，我把信紙上面的單位名稱裁去，每次看信，令人心酸。

我和老伴於一九五五年大學畢業，兩地分居，通信基本上都是討論教學、交流些同學的情況。婚後在信件的稱呼、落款上也許有些卿卿我我，這也是很正常的。

一九六六年文革狂飆到來，我們因為一直積極教學，受到領導重視，就成了資產階級教育 路線的黑幹將，變成受批判對象。當時社會很亂，抄家成風，有的把抄出來的信件、實物公之於眾，這種情況比比皆是。

我看了害怕，就把父親的日記本、最後的來信和我們夫妻四年的通信悄悄處理掉，以免後患。

這些珍貴的歷史紀錄就從人間消失，無法彌補，只是在父親使用過的二○年代舊課本上，有個別的字跡和簽名。往事無法追尋，這是時代造成的遺憾。