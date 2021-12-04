蒙古族在京建元，把大都城的小街道、巷子稱為「胡同」（水井的意思），此後北京 又作為明清的都城，形成了六千多條縱橫交錯的胡同。胡同不僅是京城的脈絡，遍布在其中的四合院更是百姓魂牽夢縈的家園。胡同的名字五花八門，但都不是憑空想像出來的，其中「乾麵胡同」就是其中之一。乾麵胡同在明代屬於黃華坊，清朝屬鑲白旗，現在屬於東城區；文革期間曾改稱瑞金路十六條，後恢復原名。

乾麵胡同呈東西走向，與之隔路相對的是祿米倉胡同。 明清以前，官員的俸祿用米糧計量，稱為祿米；明清兩代儲存京官的祿米倉（糧庫）建在胡同裡，故以此為名。米倉始建於明嘉靖四十年（一五六一年），清初有三十處，康熙二十二年（一六八三年）多至五十七處。

糧米從南方漕運卸在城外或通州，再用馬車或拉排子車源源不斷地運到米倉儲存，而民國二十四年（一九三五年）以前北京還沒有柏油路。乾麵胡同西口牆上的公示牌寫道：「據傳此路是去祿米倉必經之路，車馬行走塵土飛揚，居民戲稱為『下乾麵』，故而得名。」

另有傳說，運輸的馬車路過此地時，常將麵粉撒落一地，風一吹在胡同各處懸浮起來，稱乾麵胡同名副其實。還有人說，以前胡同東口路南有一家煤鋪，一颳風胡同裡到處飄飛著「黑麵兒」。

此外，也有人揣測說胡同裡可能曾有做乾麵條的作坊，與運糧車隊毫不相干。一個說是揚塵一個說是麵粉，還有一個說是煤末，但都是傳說；無需追溯名稱來源，就以公示的說法為準吧。

就在這條胡同裡，高規格的大宅門比比皆是，即便是普通小門也有深深的庭院。明代陸容在「菽園雜記」中記錄發生在這條胡同的一則故事：明代天順年間，太監曹吉祥和石亨因迎明英宗復辟而受寵信。石亨與鎮守大同的乾兒子石彪內外勾結，掌握兵權，氣焰囂張。

石彪看上胡同一個擺攤賣燒餅的女孩，一心欲納其為妾，託人給其父母送去重金聘禮；女孩的父母對婚事欣然同意，但女孩已有意中人，不為金錢所誘，堅決不從。就在事情拖延時過不久，石享石彪父子因圖謀不軌被砍了頭。事後人們紛紛議論，稱讚女孩不趨炎附勢，有眼光有志氣。

胡同曾是許多名人的住宅地，從清早期的攝都察院事愛新覺羅‧務達海，到同治皇帝的老師李鴻藻，再到近代歷史、社會、考古、文學、翻譯、音樂、藝術、戲劇、表演、地質、橋梁、紅學等數十位各界專家。

此地還曾是德商禪臣洋行租住地、羅馬尼亞參贊處、早期中國紅十字會總會、中國人民救濟總會、中國紅基會、中華骨髓庫、中國器官遺體捐獻中心、世界知識出版社、河北行署、市科協、中國科學研究院歷史所等，諸多機構的所在地。一條七百米長的乾麵胡同是名人薈萃、大師雲集的地方，鮮為人知的故事層出不窮。