《老物件情懷》中央日報的瓷碟

「中央日報」瓷碟骨董。

這個瓷碟至今已六十個年頭了。六十年前，我還是個小娃兒，學校的規定都一一遵守，見到國旗要行禮，聽到國歌要立正，看見老師要鞠躬，早晨升旗典禮全體師生唱朝會歌：「早呀早，諸位老師早（師生行禮），早呀早，諸位同學早（側轉同學行禮），早早早，我們上學早，一同相處感情好，嘻嘻哈哈真快樂，一天開始了。」國語、算術、歷史、地理，加上寫字、作文、音樂、勞作、體育等，除了五、六年級要為升學 聯考而夜間補習，壓力大外；放學一曲再會歌：「功課完畢，要回家去，老師、同學互相道再見。明朝會，好朋友，明朝會，好朋友，願明朝，齊到校，無限好。」還是暖心的。

那時，國民政府遷台，舉國上下縮衣節食，在蔣總統的領導下「反共抗俄」、「殺朱拔毛」，壯志非常大。寫字遇到總統，必空一格以示尊敬，朗讀念到領袖名字，也必挺胸以示恭敬。年復一年，小小年紀，胸腔一股臥薪嚐膽的正氣與濃濃愛國情操，而當時「中央日報」是家家不可缺少的讀物，小孩子不理國事，短文漫畫笑話倒是令人愛不釋手。

八○年代來美，除了「世界日報」、「星島日報」，偶爾還能從留學生朋友那取得航空海外版的「中央日報」閱讀，總覺得雖寄居異國，離家卻不遠。搬遷中西部，發現除了沒有中國城外，連東方人都罕見，很是孤立，於是等生活安排就序，就利用周末或假期，開車往外州尋找。

一次，受邀友人家做客，他的夫人是ABC，生活習慣和思想都美國化了，她介紹櫃子裡一套歐式餐具，精致古典而美麗，說是從骨董店買回來的。這時「骨董」二字才輸進我的腦子裡，原來並不如想像中高不可攀。於是遇有出遊經過舊貨攤、跳蚤市場或骨董店，也會停下車，巡禮一番。而這瓷碟就是在這樣不經意下看見的，它半掩藏在舊貨堆中，熟悉的繁體字，親切的內容，我想都不想就買下。

前陣子與朋友提起「中央日報」，他緬懷四十多年前曾在副刊上貢獻過筆墨。我上網查詢才知道它在政黨輪替下停刊了。這小小瓷碟，在歲月洪流衝擊下竟能安然度過一甲子，成為一個時代的印證。