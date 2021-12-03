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懷念故鄉南京美食

王治國

故鄉，南京。這一個政治文化名城，有兩千五百多年建城史，以及前後五百年建都史，歷經東吳、東晉、宋齊梁陳、南唐、明、太平天國和中華民國等朝代政府定都於此，故有「六朝古都，十朝都會」之稱。它不僅具有不朽的文化蘊含，還有令人嘆為觀止的美食

我雖是南京人，但居住南京的時間很短，先是抗戰勝利後到去台灣前的三年，以及由美回去尋根訪親旅遊的零星三度短暫停留；不過，我吃遍了南京美食，尤其有幸嘗到奇特的美味。

南京人愛吃鴨子，喜愛程度已深入骨子裡，變成了一種基因，代代綿延。不僅日常，酒席更是不可或缺，因此才有「無鴨不成席」之說。

鴨的成品有多種，其中最具代表性的是板鴨、鹽水鴨和金陵烤鴨。著名的板鴨，一如世界各國有國花，它被定為南京的「市菜」。但鹽水鴨最為普及，至於早在明代就巳出名的金陵烤鴨，則是北京烤鴨的前身，不過因其出爐之後又澆淋熱油，鴨皮更為酥脆。

此外，鵝肉不遑多讓，也是南京人喜愛的，製作方法幾與鴨子相同，但吃法有異，習慣沾以酸梅醬，別有一番滋味。

我家在夫子廟左側的長樂路，路上曾有兩間規模很大的炒貨店，除了販賣南北貨外，因為兼賣板鴨和鹽水鴨而更火紅；此外在城中繁華的鼓樓，還有一家烤鴨燒鵝專賣店，每天門前都大排長龍。當地的經營方式是，一條龍作業，從飼養鴨鵝、加工到門市，只可惜龐大的家業毀於入侵的日本人之手。

夫子廟是秦淮特色美食的聖地，名聞遐邇的是秦淮八絕：蟹殼黃燒餅、鴨油酥燒餅、什錦菜包、五色糕糰、桂花夾心小元宵、雞絲澆麵、麻油乾絲和開洋乾絲。此區茶館酒肆櫛比鱗次，除了零賣外，還有整桌的小吃宴，秦淮小吃宴前後八道，共含十六種小吃；除了秦淮八絕，其餘的就是五香茶葉蛋、五香豆、豆腐澇、蔥油餅、牛肉湯、牛肉鍋貼、薄皮包餃和紅湯爆魚麵。選料考究，手工精細，外型美觀，風味獨特。

此外，出色的美食還有鴨血粉絲湯、什錦豆腐澇、桂花糖芋苗、皮肚麵、炒螺絲和美齡粥等；其中首推鴨血粉絲湯，此湯是由鴨血、鴨腸、鴨肝、豆皮和很Q的透明粉絲組合而成，素被稱為「金陵第一小吃」，專賣的店鋪或攤販遍及大街小巷。至於美齡粥，並非全因宋美齡而出名，其內容確實獨步「粥林」，以豆漿、糯米、梗米、山藥泥、山藥塊加冰糖，小火燉熬約兩個小時，最後還點綴以乾玫瑰花片，以補僅僅乳白的單調色彩，取材做工很具匠心。

南京人有一偏好，就是喜歡野菜，其中以「旱八鮮」：薺菜、馬齒莧、馬蘭頭、菊花腦、枸杞頭、蘆蒿、香樁頭和鵝兒腸最出名。每在春夏的周末或假日，前去郊外踏青者絡繹不絕，但採摘野菜才是他們的真正目的；我常常跟著母親融入人群，印象最深刻的是馬齒莧，在粉嫩的紅莖上挺豎著許多橢圓光滑的綠葉，著實可愛。母親不是用馬齒莧來涼拌就是以其為餡烙餅，或是別出心裁，裹上麵粉蒸熟，都非常好吃。當然薺菜更為出色，它可用來做名點金剛薺和皮薄爽口不膩的湯包。

當我自認已嘗盡南京美食時，親戚笑嘻嘻地帶著我探幽尋奇。為了吃個早點，他們一家子打起衛生麻將，時至凌晨兩時，他們帶著我前去王府大街，沒想到在一間小小的店面前，竟有許多人排隊等著開門，為的是一享「烏飯糰」。其實這種飯糰和台灣的飯糰很類似，裡面除多了兩片滷蛋，其他的油條、肉鬆和菜脯則全同，只是他們用的米很特別，雖然烏黑透亮，但又不是黑米。原來他們在煮飯時，加進許多烏葉竹的葉子，這才染上透亮的黑色，吃進嘴裡，有一股濃濃的竹葉清香，這就是神奇之處。

有種教人望而作嘔但又極其鮮美的美食是「旺雞蛋」。旺雞蛋是一種尚在孵化中，未完全成形的雞蛋，依據挑選的時間前後，分為「半雞半蛋」和「全雞」兩種。在親戚引領下，我坐在路邊一個白煙裊裊小煤爐旁的小凳子上，只見爐子上的大鍋裡，浮沉著許多帶殼的雞蛋，身旁盡是渾然忘我的男女饕餮族，我看了不斷搖頭，雖然親戚在旁一直鼓吹，我仍無動於衷。

直到最後要起身離去時，突然轉念，心忖今生不知何年何月再回故鄉，況且我曾吃過臭豆腐、榴槤以及很腥的鱷魚肉。於是閉上眼睛，先吃了一個「半雞半蛋」，接著把另一個「全雞」的細毛剔除，咬咬吸吸，竟捨不得一口吞下，這時我才品嘗出它的精髓。

儘管我嘗盡家鄉美食，但教我至今仍懷念的，卻是最平凡的烤山芋（番薯）和洋糖粽子，因為它們和我最為貼近。童年時，天天都聽到「洋糖熱粽子」的叫賣聲，至今還記得有關它的片段兒歌：「洋糖啊，熱粽子，你媽打你為什子？為你偷錢買粽子！……」至於烤山芋的深刻印象，是和內子同謁中山陵時產生的，我們在那山麓旁買一個兩人分食，沒想到掰開時，只見蜜般的甜汁汪汪流出，我們生怕滴漏而急忙吸吮，其之甘美不僅從口經食道，一路流連至胃，進而甜到心裡。

背景離鄉久矣，每念及這些美食，總會情不自禁饞涎欲滴。

美食 雞蛋

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