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《老物件情懷》父親打的高低櫃

王世云
作者父親製做的櫃子。
作者父親製做的櫃子。

一九七八年夏季的某一天，父親從舅爺家拿來一個帆布袋，裡面全是多年不用的木工工具。父親把刨刃子磨亮了，把鋸齒銼鋒利了，把彈線的墨斗重新裝好墨汁；他說要打一個高低櫃，我們怎麼也不敢相信。父親是飲食店的會計，從沒幹過木工活，連板凳都沒做過。

但又不能不信，他從來都是說到做到。家裡有木料，是在保定的六伯運來的。父親借來一本家具圖，每天下班後先不吃飯，不是鋸就是刨，大雜院裡飄起木材獨有的香味。周日要幹一整天的活，院裡一點遮蔭處也沒有，父親躬著腿刨放在長凳上的木料，背心都濕透了。母親端來綠豆湯，時不時地給父親搧一會兒大蒲扇。

我在屋裡看到父親拿著一塊木料，閉上右眼，用左眼看看刨得平不平，忍不住笑出聲：父親是左撇子，怎麼看平不平也用左眼？搭高低櫃架子那天，白鐵罐頭盒裡放進豬皮鰾，一早就擱在煤球爐上咕嘟咕嘟熬著，冒出小泡，散出淡淡的怪味。

父親把木料分類排放整齊，拆了一把刷漿用的舊排筆，拿它蘸豬皮鰾。哥哥在一旁扶著，父親拿著斧頭叮叮噹噹地砸著，不時拿著角尺找齊。半天功夫，把架子搭好；過了幾天，全部做好。父親覺得拉門太單調，在下腳料中找了四塊木片，拼出一個簡潔的圖案貼在拉門上方，得到大家都說「比家具圖上好看」的誇獎。

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