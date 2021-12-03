日前教會的牧師開車經過我家，要送一本小冊子給我，我們在交談時他無意中說了一句：「妳的牙齒好白。」這句話讓我回憶起二十多年來的護理生涯，許多樂多於苦的往事。

每早我踏入病房測量血壓丶體溫時，都會聽到病人開口說這句同樣的話，因為病人躺在床上，第一眼看到的就是我的牙齒；我禮貌道謝以外，也會幽默地回應：「你知道嗎？古代人到市集去買馬的時候，他們都要先檢查馬的牙齒，馬牙漂亮表示馬的健康情況良好，怪不得我很難減肥，因為我胃口太好了，吃什麼都香。所以你如果想像我一樣享有健康的身體，請保持好心情，自然胃口會好。」我都以此來開啟我和病人之間的互動，保持我們之間愉快的心情；因為我記得有一次在護士的教育課程中，講師說過：「快樂的護士才有快樂的病人。」這句話一直是我護士生涯的圭臬。

來美國以後，讓我最頭痛的就是牙醫保險的花銷問題，女兒的牙齒最令我煩惱，可能我懷她的時候沒有補充鈣質營養，所以她的牙齒向來問題多多。

在台灣時她就有上下齒列咬合的問題，醫生建議我們要做下頷骨的切除整型手術，那是個耗時、費事丶花錢的團隊醫療技術。我考慮再三，想到漂亮的女兒只因咬合不良，正值發育期間的她，下頷骨愈來愈突出，加上醫生的遊說，我痛下決心付了頭款一、兩萬元台幣，讓牙醫給她做了前置作業：上下排牙齒全鑲上了矯正鋼絲金屬片。

那時我們赴美移民的手續正在辦理中，在美國的母親一通長途電話，軍令如山叫我務必馬上停止醫療手術。她説：「我這麼漂亮的一個外孫女，妳沒事瞎整什麼呀？妳不知道這個手術有多危險嗎？臉上顏面神經最多了，如果手術期間碰到了意外，搞到她嘴歪眼斜了我就唯妳是問，趕快去拆除、停止治療。」

母親雖然人在美國，卻以台灣的時勢來說事：「妳看李登輝還不是大下巴，地包天，這種人好命又長壽，人家都做了大總統了，妳這是在沒事找事，趕快去拆除。」母親的話讓我誠惶誠恐，只好賠了夫人又折兵，我花了錢女兒受了罪，最終還是停止進行手術。

在美國，我雖然買了全家的牙齒保險，可是牙醫一再對我說，女兒的牙齒麻煩太多，應該花貴錢買特殊的醫療保險 。

我一直為女兒的牙齒問題煎熬，皇天不負苦心人，她在美國的求學之路幾經轉折，在矽谷做了十年的電腦工程師後，竟然轉去學牙醫了；而且就在她學習期間，就請她的牙醫教授為她完成了這個大手術，從此我也不必再為她的牙齒發愁了。