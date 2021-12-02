當年下鄉的東莞縣橋頭公社與惠陽縣赤崗公社相連，其中有一地帶稱作潼湖。

實際潼湖中心地段也就十餘平方公里範圍，我所在的村子就在邊沿上，還清楚記得村東不遠已是湖邊大堤壩，生產隊的田地部分也在其內。

聽村民說百餘年前，沒有水利設施，以致每年雨季均會湖水氾濫，雖然湖內有些村莊立於高地，但低畦田地就會有淹沒之虞。

後在多年築堤疏導之下，整個潼湖地區基本開墾成為良田農地，加上修建公路，設立了一個軍墾農場；除了一些低畦小湖泊之外，已變為一片寬廣田野。而一條在我們村後流經的小河，將湖水引向東江河，若雨季湖內水位過高，小河與東江匯聚點建有一大型抽水站，可將河水泵出東江河，基本上潼湖算是旱澇保收地區。

剛下鄉時，由於體能未適應，與有吃苦耐勞精神的本地人相差甚遠，農耕工作上自是效率不高。有見及此，村中幹部都盡量安排一些較輕鬆的工作給我，如牧牛、養鴨，或是一些基建雜工之類，不過收割季節就未必可豁免了。記得一次在廣州探親回村，隊長分配養鴨工作，那段時光可算是鄉村生活最美好的記憶。

從鴨苗開始到長成出售約百天，鴨舍設在村前大魚塘邊，其實就是將一些竹籬笆在水中及陸地圍起一範圍。剛開始時，每天跟師傅煮一些米飯之類，一天三次餵食就可以了，工作較為清閒，空餘時間看看書，日子也算容易打發。

半月過後，鴨兒長大一點，每天早上餵食一次，就要將鴨兒趕到田野上尋食活動；其實鴨兒的活動範圍不大，但我在一定時間內要按師傅吩咐巡視，以免鴨兒走失。

每當中午，要跟師傅將煮熟的穀米挑到鴨兒活動地點餵食，開始時十分奇怪，只要師傅發出呼叫，鴨兒都會聯群結隊回來，極少遺漏，可能算是天性或是習慣吧。到下午時段，鴨群經過一天覓食，會有早點返家的衝動，而我的責任卻是制止其過早返村；等待夕陽西下，師傅前來一起清點數目才可引領回鴨舍餵食，一天工作才算結束。

待到鴨兒稍大，我就要每天早上吃過飯後，與師傅一起餵食鴨群，然後趕往潼湖地段，因那裡小湖泊甚多，其中不乏魚蝦。師傅要我帶上煮食器皿、一點米及油鹽，中午我們要自行解決，因路途較遠，不可能回村午膳；而師傅就帶上一個圓的竹罩作為工具，還有一個竹簍。這一段時間鴨群轉為早晚餵食，整天都只能在小湖泊覓食活動。

到達目的地後，我們就會砍幾根竹子、一些樹枝蕉葉之類，搭一臨時遮擋太陽的上蓋；再於地上挖一大洞，自然就會有水湧出，只要放一點明礬在水中，待沉澱後水就會清澈可食用了。

然後我在旁邊用泥塊堆起一簡單灶台，找尋一些枯葉樹枝，用帶來的飯鍋煲粥，師傅帶上竹罩下湖內捕魚。其實那些雜草叢生的小湖泊，水深不及腰圍，淺的地方只到膝蓋而已；看師傅用竹罩一下一下插落湖底，當有魚罩著自會知道，手到擒來。不用多久師傅自會滿載而歸，看似簡單，我也曾試過多次，卻一無所獲。

將捕到的魚殺好洗淨，自是我的工作，那些魚類都是鰂魚及一種稱作「塘虱」的雜魚等，味道卻是十分鮮美。當粥煲好將魚放入，午餐就算完成，每天過程大同小異，這段日子要等鴨兒長到兩個月多才算結束。

夏收季節到來後，就要將鴨群趕放到收割完畢的農田，尋食掉在田裡的稻穀粒，一點都不會浪費，經過這個階段，鴨兒就會長成，而後等待出售。

幾十年後，想起那些魚粥的鮮味，可是今日食材無可比擬的，又或許是當時饑餓所致吧。

以前說有水的地方就有魚，潼湖的小湖泊，冬季時間很多都已乾涸；但春夏來臨，水位重新漲滿，就會有各種魚兒出現，我至今總想不明白，魚從哪裡來呢？

數年前曾回鄉旅遊，當年之地闊天藍、綠茵四野，如今早已是天翻地覆、面目全非。年少不知愁，真令人懷念。