一九七○年代，我們搬到加州 以前，我在伊利諾州靠近芝加哥洛克福市的心理輔導診所，當了九年的心理輔導員。那時正值美國聯邦政府大幅削減公立精神病院的經費，關閉了好多個精神病院，讓許多本來長期以醫院為家的精神病人流落街頭，造成社區很大負擔。於是社區的心理健康診所，就成了精神病患者僅剩的安全網。

心理輔導員擔任第一線的心理狀況評估者，要把評估結果回報給心理醫生，由醫生決定是否需要開精神病的藥方，或需要把病人送到精神病院治療。我們的病人大多是由精神病院放出來的長期病患，通常都沒有家人，依賴慣了在醫院有人照顧日常生活；一旦出院，沒人管理，情況好一點的靠著殘障救濟金住在貧民區的舊公寓，但是有很多人把救濟金拿去吸毒、喝酒而無家可歸，成天在街頭晃蕩，惹事生非。

警察去處理時，發現他們是精神病患，就把他們送到診所來。當我們評估病患有自主能力，他們就會被抓到警局關起來；如果沒有自主能力，就被送到城裡唯一的精神病院做短期治療，等情況穩定後再放出來。病人就像是走馬燈，一直進進出出醫院，輔導員看多了也麻木了。

當時有一位二十幾歲、名叫珍妮的白人女患者，常常發生狀況，經常需要進醫院；出院後雖然有父母照顧，但是她不肯按時服藥，所以經常情緒不穩定，家人向診所求救，她又被送到醫院強迫治療。經過一次次的住院治療，院裡的醫生給她換了許多不同的鎮定劑，讓她在醫院裡能夠安定平和，但是她一出院就嫌那些藥品麻木了她的感覺，堅決不肯繼續服藥。

但是她卻願意到診所來接受心理輔導，因為她「有話要說」。起先她被分到別的輔導員那裡，她和他們都處不來，一直要求換人，最後派到我來幫她；她說她以前在海軍服役時，曾被分派到琉球一段時間，所以她很喜歡東方人，願意由我來輔導她。輔導重點就是由我們的談話，評估她的心理狀態、適應生活和面對壓力的能力。

每當她剛出院時都是沉默寡言，但是過一陣子，沒有人強迫她服藥了，在輔導時間裡她就一把鼻涕一把眼淚地哭訴，她在服役時如何被同儕嚴重的性侵 害。當她向上級報告時，反而被長官警告她平常舉止要檢點；當她的施暴者知道她向長官反應無果，就變本加厲繼續性侵她。最後她仰藥輕生被救回來，以身心障礙的原因被迫退役了。

但是軍方紀錄完全沒有記載任何她遭性侵的事情，只登載她在軍中有男朋友，發生感情糾紛後分手。珍妮說性侵她的人是軍中同事，不是男朋友，但是沒人相信她。她一再重複這段痛苦回憶時，我都會安慰她：這些都過去了，別再回頭想，別折磨自己。

我對她反覆的流淚控訴，嘴裡不說，但是心裡卻抱有懷疑的態度。因為在她厚厚的病歷檔案裡，詳細說明此病人有憂鬱症，企圖自殺；常有被性侵的幻想而不肯面對現實，不按時服藥，情況時好時壞，已經歷時幾年。每次的輔導時間，我們都是在她控訴流淚、我好言相勸中度過，讓我很有挫折感，因為我對她毫無幫助，她還是一直活在性侵的陰影中。後來我們搬到加州，我離開了診所，但是還是會想起她在痛苦深淵中的無奈。

去年美國女權主義展開了「#MeToo」運動，揭露了長久以來美國社會各階層的性侵害一直都存在，但是沒有人敢承認受侵犯，也從來沒有人為這些惡行受到懲罰。尤其是在軍中的性侵害更是嚴重被忽視，軍中的階級制度往往讓女性被害人退出軍伍，而施暴者反而相安無事，繼續保有權職。現在美國國會開始指示軍方重視性侵害的問題，並且要確保被害人的身心安全及應有的補償。

經由這麼多的報導，現在我才相信當年珍妮控訴遭到性侵害都是真實的，我們都誤信軍方的「正式記錄」，而把她的指控認為是「幻想」。我們都欠了珍妮一個公道，我多麼希望她能夠聽到我在遙遠的地方，傳給她一個誠心誠意的、遲來的道歉。